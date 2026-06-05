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  • Aosta
  • Ultima modifica: 05 Giugno
  • 09:48

Sequestrati al traforo del Gran San Bernardo 26mila euro non dichiarati e orologi di lusso

Nell’ambito di una operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di finanza, condotta tra Valle d’Aosta e Piemonte su più giorni, in occasione della festività dell’Ascensione.
Cronaca

Intercettati oltre 26mila euro non dichiarati e sequestrati beni di lusso, tra cui 4 orologi Longines del valore di più di 11.500 euro. Sono i risultati dei controlli effettuati al traforo del Gran San Bernardo, nel quadro di un’operazione congiunta, tra Valle d’Aosta e Piemonte, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza. Un’operazione pianificata sull’arco di più giorni, in occasione della festività dell’Ascensione.

Oltre al traforo valdostano, l’attività ha interessato i principali valichi stradali e ferroviari tra il nostro Paese e la Confederazione elvetica: Piaggio Valmara, Iselle Trasquera e la stazione internazionale di Domodossola. Impegnati, nei controlli, in un periodo caratterizzato dal forte incremento di traffico, complessivamente 35 funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da diversi uffici della Direzione territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, assieme ai finanzieri in servizio nei vari punti di confine.

“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Guardia di finanza – si legge in una nota – garantisce un presidio costante e dinamico dei valichi di confine, a tutela della sicurezza economica, della salute pubblica e della legalità”. Tra i beni sequestrati nelle altre località, 150 grammi di stupefacenti e anche un’autovettura Mercedes E300 DE, ritenuta oggetto di contrabbando.

Orologi sequestrati
Gli orologi sequestrati nell’operazione.

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