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  • Aosta
  • Ultima modifica: 25 Luglio
  • 14:56

Smantellato il cantiere sull’A5, domenica niente piano straordinario di viabilità

La viabilità nel tratto dell’autostrada che era interessato da lavori è ripristinata. L’assenza di piano fa sì che la strada Statale 26 e la strada dell’Envers (tra Hône, Arnad, Issogne e Verrès) saranno percorribili in entrambi i sensi di marcia.
La A5 all'altezza di Verrès
Cronaca

Il cantiere sull’autostrada A5, all’altezza del Comune di Arnad, è stato smantellato ieri, venerdì 24 luglio, e la viabilità nel tratto interessato è ripristinata. Pertanto, domani, domenica 26 luglio, non verrà attivato il piano straordinario per la riduzione delle code in bassa Valle. Lo ricorda la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La strada Statale 26 e la strada dell’Envers (tra i Comuni di Hône, Arnad, Issogne e Verrès) saranno quindi percorribili in entrambi i sensi di marcia. Permangono, sulla Statale, i due cantieri in corrispondenza della rotonda di Echallod ad Arnad e della rotonda di Hône a Bard. Entrambi sono presidiati da Anas attraverso movieri e semafori.

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