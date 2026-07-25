Smantellato il cantiere sull’A5, domenica niente piano straordinario di viabilità

Il cantiere sull’autostrada A5, all’altezza del Comune di Arnad, è stato smantellato ieri, venerdì 24 luglio, e la viabilità nel tratto interessato è ripristinata. Pertanto, domani, domenica 26 luglio, non verrà attivato il piano straordinario per la riduzione delle code in bassa Valle. Lo ricorda la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La strada Statale 26 e la strada dell’Envers (tra i Comuni di Hône, Arnad, Issogne e Verrès) saranno quindi percorribili in entrambi i sensi di marcia. Permangono, sulla Statale, i due cantieri in corrispondenza della rotonda di Echallod ad Arnad e della rotonda di Hône a Bard. Entrambi sono presidiati da Anas attraverso movieri e semafori.