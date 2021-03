Stalla in fiamme a Donnas, Vigili del fuoco al lavoro

Diverse squadre di Vigili del fuoco effettivi e volontari sono al lavoro a Donnas, per domare un incendio scoppiato nella mattinata di oggi, giovedì 25 marzo, nel fienile di una cascina in via Rossignod Donnas. A quanto si apprende, le fiamme non hanno fatto feriti né tra le persone, né tra gli animali della stalla. Il rogo è però di vaste proporzioni e, vista la delicatezza della situazione, è in corso l’evacuazione dei capi di bestiame dalla zona. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri della locale stazione.

“C’è una grande mobilitazione, di tutti gli agricoltori della zona” racconta commosso il sindaco Amedeo Follioley. “Per fortuna siamo riusciti a mettere in salvo gli oltre 100 animali ospitati nella stalla. Nessun ferito neppure fra le persone. Una volta spento l’incendio, verrà purtroppo la conta dei danni. ”

Notizia in aggiornamento.