Tamponamento tra auto a Quart, code in Statale

Tamponamento tra più vetture, attorno alle 9 di oggi, giovedì 13 maggio, sulla Statale 26, a Villefranche di Quart. Le ambulanze del 118, intervenute sul luogo, hanno preso in carico alcuni degli automobilisti coinvolti, che sono stati trasportati in Pronto soccorso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia, per i rilievi del sinistro e per regolare la viabilità. Il sinistro, vista anche l’ora di traffico sostenuto, ha creato code in entrambi i sensi di circolazione.