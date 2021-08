Tronco lo colpisce mentre scarica un camion a Pila, lavoratore infortunato

Gressan - L’uomo è stato soccorso dal 118. L’allarme è scattato attorno alle 20.45 di oggi, mercoledì 25 agosto. Sul posto, per la messa in sicurezza e i primi accertamenti, anche Vigili del fuoco e Carabinieri.

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato, attorno alle 20.45 di oggi, mercoledì 25 agosto, in Valle. Dalle prime informazioni disponibili, un ragazzo di 20 anni, residente in Piemonte, intento a scaricare un camion di legname sul piazzale di arrivo alla frazione di Pila (Gressan), è stato colpito da uno dei tronchi del carico.

L’infortunato è stato soccorso dal 118, che lo ha trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del “Parini”, dove le sue condizioni sono in via di valutazione. Sul luogo, per la messa in sicurezza dei mezzi e del materiale, sono accorsi i Vigili del fuoco. Presenti anche i Carabinieri per i primi accertamenti sull’accaduto.

Notizia in aggiornamento.