Portò l’amico accoltellato in ospedale, il pm chiede il giudizio immediato

La Procura ha chiesto il giudizio immediato, con l’imputazione di tentato omicidio, per Valentino Denic, trentacinquenne del capoluogo regionale. L’uomo è accusato di aver accoltellato un 47enne aostano nella serata del 1° dicembre scorso. Le indagini, coordinate dal pm Manlio D’Ambrosi, sono state svolte dalla Polizia di Stato.

Quella sera, la Questura era stata allertata dal personale del Pronto soccorso del “Parini” dell’arrivo di un paziente che presentava un’importante ferita di taglio addominale, tale da pregiudicarne la vita. Il ferito era stato accompagnato incosciente in ospedale da un amico, Denic, che aveva fornito diverse versioni dei fatti.

Risultavano, però, contraddittorie e poco convincenti. Tra queste, anche una secondo cui i due uomini si trovavano in casa assieme, quando il 47enne era caduto accidentalmente, facendo finire a terra la tovaglia e quanto apparecchiato in tavola, con un coltello che gli si era conficcato nel fianco sinistro.

L’accompagnatore, dopo l’intervento delle Volanti e della Squadra Mobile, si era autoaccusato, consentendo il ritrovamento, nei pressi del luogo del fatto (nel quartiere Cogne di Aosta), di un coltello da cucina della lunghezza di circa 29 centimetri. Per lui era quindi scattato l’arresto. Per l’indagine sono state utili anche alcune immagini di una telecamera di videosorveglianza, che ha ripreso parte dell’alterco tra due uomini.

Accompagna l’amico in pronto soccorso e finisce arrestato per tentato omicidio

2 dicembre 2025 – Ore 18.41

Un trentacinquenne aostano, Valentino Denic, è stato arrestato, all’alba di oggi, martedì 2 dicembre, per tentato omicidio pluriaggravato. L’uomo, fermato dagli agenti della Squadra Volante e della sezione omicidi della Squadra Mobile della Questura di Aosta, è accusato di aver accoltellato un 47enne, che si trova ricoverato in rianimazione al “Parini” in gravi condizioni.

