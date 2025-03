Il 29 agosto arriva al Forte di Bard Umberto Tozzi

Toccherà anche il Forte di Bard la tournée di Umberto Tozzi partita da Genova lo scorso 10 marzo. L’appuntamento è per il 29 agosto.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, Tozzi ha annunciato a sorpresa dell’addio alle scene quasi un anno fa, il 15 marzo 2024 a L’Olympia, la sala concerti più prestigiosa di Parigi, che lo vedrà tornare l’11 maggio 2025 come tappa de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Tozzi è diventato un’icona della musica italiana, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con un pubblico fedele e trasversale.

Numerosi i record discografici in carriera: da Ti Amo del 1977 alla hit mondiale Gloria, scelta recentemente per la colonna sonora del film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, ma anche per pellicole cult Flashdance diretto da Adrian Lyne.