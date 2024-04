Primo maggio in musica, ad Aosta si esibiranno i Mercanti di Liquore

Due marching band che attraverseranno le vie del centro storico di Aosta, partendo dai poli opposti, e un doppio concerto in piazza Chanoux che vedrà come protagonisti i Mercanti di Liquore, lo storico gruppo lombardo – riformatosi nel 2021 – nato rivisitando le canzoni di Fabrizio De André, il cui nome stesso è una dichiarazione d’amore esplicita al grande cantautore genovese.

Sono questi gli “ingredienti” del Primo Maggio del capoluogo, presentati oggi in conferenza stampa. A partire dalle 17.30, da piazza della Repubblica, comincerà l’esibizione itinerante della street band della Sfom.

Dall’Arco di Augusto prenderà invece il via l’esibizione dell’altra marching band, la Fantomatik Orchestra, nata in Toscana poco più di trent’anni fa e diventata vera e propria street band ad inizi 2000. Dopo un “giro sonoro” per le vie della città, le due formazioni si ritroveranno poi in piazza Chanoux dove si esibiranno assieme in attesa dei due concerti nel “salotto buono” di Aosta.

Qui, su un palco appositamente allestito, suonerà prima la Jazz Sfom Orchestra – guidata da Manuel Pramotton – che assieme al gruppo Sarayeyé farà rivivere ad Aosta le atmosfere della Santerìa cubana grazie anche all’ospite d’onore Luca Brandoli, trapiantato nell’isola da quarant’anni.

A seguire i Mercanti di Liquore, capitanati da Lorenzo Monguzzi, che ripercorreranno – e riarrangeranno – la storia del cantautorato italiano, partendo da De André e passando per altri grandi della musica italiana come Luigi Tenco, Piero Ciampi, Claudio Lolli, Sergio Endrigo e tra le composizioni originali de gruppo lombardo, che oscillano fra folk e pop.

“Abbiamo scelto dei contenuti che sposano sia la filosofia sia del Primo maggio sia quella della Sfom – ha detto il coordinatore della scuola Enrico Montrosset –. C’è, da una parte, l’afflato sociale e di inclusione che la giornata ha e porta con sé, principio che la Sfom sposa a priori, potendo anche ‘mettere a terra’ tutta una parte di attività e formazione della nostra didattica proprio nella street band”.

“Ogni anno, Sfom individua un tema su cui lavorare, un tema-faro che ‘curva’ le attività laboratoriali dell’anno scolastico – ha aggiunto –. Quest’anno abbiamo pensato tema un po’ ‘laterale’, meno blasonato, che ha a che fare con la strada, o meglio, sulla sua relazione con la musica”.

Riguardo il progetto Buscando Cuba, il responsabile Marco Giovinazzo ha spiegato: “L’anno scorso l’esperimento, riuscito bene, è stato quello di invitare un gruppo non locale che possa rappresentare anche il Primo maggio, e una realtà artistico culturale locale che quest’anno è rappresentata dalla Sfom. Questo permette sia di far conoscere la produzione locale, ma anche di far incontrare gli allievi della scuola on altre realtà”.

In caso di maltempo, i concerti saranno ospitati al Teatro “Giacosa”, mentre le marching band si esibiranno sotto i portivi del Municipio, con un momento dentro il teatro stesso.