Saint-Vincent Livres si trasforma in un “Aperitivo con l’autore”

Saint-Vincent Livres 2020 rinnova la sua formula.

Quest’anno – si legge in una nota della Biblioteca “Primo Levi” – l’estate dopo il blocco causato dall’epidemia di Covid-19 verrà infatti affrontata con uno spirito diverso, più improntato alla ricostruzione dei contatti tra le persone. Nasce così l’iniziativa “Aperitivo con l’autore”.

Il “salotto buono” di Saint-Vincent, la centralissima piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ogni venerdì di luglio diventa il cuore di un evento culturale sotto il segno della letteratura.

Per cinque venerdì di seguito, un autore e un moderatore, seduti a un tavolino da bar, sorseggeranno un aperitivo e chiacchiereranno di libri e del loro rapporto con la montagna, con i viaggi, con la vita. Il pubblico, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, assisterà comodamente seduto sulle sedie disposte nella piazza o, con consumazione obbligatoria a pagamento, ai tavolini che per l’occasione saranno collocati sotto al palco.

Al pubblico è consigliato di presentarsi muniti di mascherina almeno 30 minuti prima dell’evento per le procedure di accreditamento richieste dai protocolli Covid. Al termine della presentazione, gli autori brinderanno con il pubblico e risponderanno alle domande.

Il programma

3 luglio

Ore 18.30

“Sull’isola. Pagine in viaggio”, Neos Edizioni

Autori diversi raccontano il loro modo di viaggiare, ne parliamo con Giorgio Enrico Bena, il curatore della raccolta

Modera Denis Falconieri

10 luglio

Ore 18.30

Lorenza Bernardi, il mestiere di scrittore

L’autrice incontra i suoi giovani lettori parlando dei libri

“Come il vento tra i capelli”, “Vorrei che fossi tu”

Modera Denis Falconieri

17 luglio

Ore 18.30

Enrico Camanni presenta il suo giallo

“Una coperta di neve”, Mondadori

Modera Franz Rossi

24 luglio

Ore 18.30

Andrea Gobbi presenta il libro

“Navarro. Il mondo di sotto”, Fanucci Editore

Modera Mario Gatto

31 luglio

18.30

Franco Faggiani, reduce dal Premio Bancarella, presenta il suo nuovo romanzo

“Non esistono posti lontani”, Fazi Editore

Modera Denis Falconieri

La rassegna, come accade da tre anni a questa parte, è curata dal runner, blogger e scrittore Franz Rossi ed è organizzata dalla Biblioteca Comunale “Primo Levi”. In caso di maltempo gli eventi si terranno al Centro congressi comunale, con ingresso contingentato per garantire il rispetto delle norme di distanziamento.