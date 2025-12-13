L’impiego delle risorse nazionali in Valle d’Aosta? “Una performance soddisfacente”

Ieri, venerdì 12 dicembre 2025, si è riunito il Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Regione. Lo comunica l’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, Pnrr, Politiche nazionali per la Montagna e Politiche giovanili.

Alla riunione, presieduta dall’assessore Leonardo Lotto, hanno partecipato in videocollegamento, i rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni centrali, delle strutture regionali competenti e del Partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale.

Il Comitato ha preso atto dello stato di avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d’Aosta (PSC) evidenziando, nello specifico, i progressi compiuti sul raggiungimento degli obiettivi finanziari e di realizzazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Nel corso della seduta, è stato anche illustrato il progetto “Ristrutturazione edificio scolastico Conseil des Commis di Aosta – efficientamento energetico” il cui contributo FSC a valere sulla Sezione Speciale 2, nel settore di intervento dell’efficienza energetica ammonta a 5,5 milioni di euro.

La seduta del Comitato è terminata con l’informativa sul Programma operativo complementare (POC) 2014/2020 esaminandone la dotazione finanziaria, gli obiettivi di intervento, l’avanzamento finanziario e le progettualità di nuova realizzazione e in particolare l’efficientamento energetico di alcune stazioni forestali della Regione.

“In Valle d’Aosta l’impiego delle risorse nazionali si conferma positivo – ha sottolineato l’Assessore Lotto –. Il Comitato di oggi è stato l’occasione per evidenziare l’avanzamento di tutte le progettualità dei programmi presentati, con una performance soddisfacente, in linea con gli obiettivi prefissati e con le scadenze stabilite dai Piani. Tale andamento rispecchia l’efficacia delle misure adottate e la capacità di raggiungere i risultati attesi, contribuendo così al rafforzamento della coesione territoriale, che è l’obiettivo cui questo tipo di interventi mirano”.