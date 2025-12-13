Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 12 Dicembre
  • 17:04

L’impiego delle risorse nazionali in Valle d’Aosta? “Una performance soddisfacente”

A dirlo, dopo la riunione di ieri del Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, l'assessore agli Affari europei Leonardo Lotto.
La riunione del Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione
Economia

Ieri, venerdì 12 dicembre 2025, si è riunito il Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Regione. Lo comunica l’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, Pnrr, Politiche nazionali per la Montagna e Politiche giovanili.

Alla riunione, presieduta dall’assessore Leonardo Lotto, hanno partecipato in videocollegamento, i rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni centrali, delle strutture regionali competenti e del Partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale.

Il Comitato ha preso atto dello stato di avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d’Aosta (PSC) evidenziando, nello specifico, i progressi compiuti sul raggiungimento degli obiettivi finanziari e di realizzazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Nel corso della seduta, è stato anche illustrato il progetto “Ristrutturazione edificio scolastico Conseil des Commis di Aosta – efficientamento energetico” il cui contributo FSC a valere sulla Sezione Speciale 2, nel settore di intervento dell’efficienza energetica ammonta a 5,5 milioni di euro.

La seduta del Comitato è terminata con l’informativa sul Programma operativo complementare (POC) 2014/2020 esaminandone la dotazione finanziaria, gli obiettivi di intervento, l’avanzamento finanziario e le progettualità di nuova realizzazione e in particolare l’efficientamento energetico di alcune stazioni forestali della Regione.

“In Valle d’Aosta l’impiego delle risorse nazionali si conferma positivo – ha sottolineato l’Assessore Lotto –. Il Comitato di oggi è stato l’occasione per evidenziare l’avanzamento di tutte le progettualità dei programmi presentati, con una performance soddisfacente, in linea con gli obiettivi prefissati e con le scadenze stabilite dai Piani. Tale andamento rispecchia l’efficacia delle misure adottate e la capacità di raggiungere i risultati attesi, contribuendo così al rafforzamento della coesione territoriale, che è l’obiettivo cui questo tipo di interventi mirano”.

La riunione del Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione
La riunione del Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
ValleeNotizie bannerx generico
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI