Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 13 Febbraio
  • 11:47

80 anni di Autonomia: nominati i nuovi Amis de la Vallée d’Aoste e Chevaliers de l’Autonomie

I nuovi Amis sono Stève Gentili, presidente del Forum francophone des affaires, Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia, i nuovi Chevaliers sono Giuseppe Binel, Alessandra Ferraro, Leo Garin e Giuseppe Petigax.
I nuovi Amis e Chevaliers
Politica

Stève Gentili, presidente del Forum francophone des affaires, Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia  (IIT) sono i nuovi Amis de la Vallée d’Aoste. Saranno loro assieme ai nuovi Chevaliers de l’Autonomie, lo scultore Giuseppe Binel, la direttrice di Isoradio Alessandra Ferraro, il restauratore e fondatore dell’Auberge de la Maison Leo Garin e l’alpinista Giuseppe Petigax, i protagonisti domenica 22 febbraio dell’80° anniversario dell’Autonomia e il 78° anniversario del Statuto Speciale.

La cerimonia si svolgerà dalle ore 17, presso la sala Maria Ida Viglino del Palazzo Regionale di Aosta. Saranno presenti oltre alle autorità – il presidente della Regione, Renzo Testolin, il presidente del Consiglio della Valle, Stefano Aggravi, il presidente del Consiglio permanente degli enti locali, Alex Micheletto – il  presidente del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo, Roberto Paccher.

La cerimonia sarà animata da Alexine Dayné, che proporrà una lettura teatralizzata di un estratto dei decreti del Tenente del Regno il cui 80o anniversario è stato celebrato lo scorso 7 settembre, e dai canti del Coro di Verrès.

Le celebrazioni si concluderanno giovedì 26 febbraio, giorno dell’anniversario della promulgazione dello Statuto speciale, con il concerto del Coro di Verrès, in programma alle 20.30 nella chiesa di Santo Stefano ad Aosta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
saintorso
vdaorienta x
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI