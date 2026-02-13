80 anni di Autonomia: nominati i nuovi Amis de la Vallée d’Aoste e Chevaliers de l’Autonomie

Stève Gentili, presidente del Forum francophone des affaires, Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT) sono i nuovi Amis de la Vallée d’Aoste. Saranno loro assieme ai nuovi Chevaliers de l’Autonomie, lo scultore Giuseppe Binel, la direttrice di Isoradio Alessandra Ferraro, il restauratore e fondatore dell’Auberge de la Maison Leo Garin e l’alpinista Giuseppe Petigax, i protagonisti domenica 22 febbraio dell’80° anniversario dell’Autonomia e il 78° anniversario del Statuto Speciale.

La cerimonia si svolgerà dalle ore 17, presso la sala Maria Ida Viglino del Palazzo Regionale di Aosta. Saranno presenti oltre alle autorità – il presidente della Regione, Renzo Testolin, il presidente del Consiglio della Valle, Stefano Aggravi, il presidente del Consiglio permanente degli enti locali, Alex Micheletto – il presidente del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo, Roberto Paccher.

La cerimonia sarà animata da Alexine Dayné, che proporrà una lettura teatralizzata di un estratto dei decreti del Tenente del Regno il cui 80o anniversario è stato celebrato lo scorso 7 settembre, e dai canti del Coro di Verrès.

Le celebrazioni si concluderanno giovedì 26 febbraio, giorno dell’anniversario della promulgazione dello Statuto speciale, con il concerto del Coro di Verrès, in programma alle 20.30 nella chiesa di Santo Stefano ad Aosta.