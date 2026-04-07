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  • Aosta
  • Ultima modifica: 07 Aprile
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Aggravi nominato coordinatore del gruppo di lavoro sulla sussidiarietà della Calre

Fondata nel 1997, la Calre riunisce 69 Presidenti di Assemblee regionali dotate di poteri legislativi appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Aggravi ()
Politica

Il Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi, è stato nominato coordinatore del gruppo di lavoro sulla sussidiarietà nell’ambito della Conferenza delle Assemblee legislative regionali d’Europa (Calre).

“Sono onorato di questa nomina, che mi consentirà di portare l’esperienza della Valle d’Aosta e di confrontarmi con le altre realtà europee su un tema che ci sta particolarmente a cuore – sottolinea in una nota il Presidente Aggravi -. La Calre rappresenta una rete europea di parlamenti regionali diversi per storia e specificità, ma con un messaggio e una volontà concreta: contare di più in Europa.”

Fondata nel 1997, la Calre riunisce 69 Presidenti di Assemblee regionali dotate di poteri legislativi appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione europea. Tra i suoi obiettivi figurano la tutela dei valori e dei principi della democrazia regionale, il rafforzamento della partecipazione delle Regioni nel quadro dell’Unione europea e lo sviluppo dei rapporti tra le assemblee legislative regionali.

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