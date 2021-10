Assalto Cgil a Roma: aperta in segno di solidarietà la sede di Aosta

Aosta - A partire dalle ore 9 la sede della Cgil di via Binel 24 sarà aperta in segno di solidarietà. "Un attacco così alla nostra sede nazionale non può che essere “il disegno” di menti fasciste, tra cui qualcuno anche mascherato da no vax".

“L’assalto alla sede della Cgil nazionale e’un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista”. E’ la dichiarazione del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini dinanzi all’occupazione e alla distruzione del piano terra della Cgil in Corso Italia a Roma da parte dei manifestanti no vax e no green pass.

La Conferedazione ha convocato d’urgenza per domani mattina alle 10 l’Assemblea generale per decidere le iniziative da intraprendere. A partire dalle ore 9 la sede della Cgil di Aosta, in via Binel 24, sarà aperta in segno di solidarietà. “Siamo il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori e siamo fondati sul lavoro e sull’antifascismo. Un attacco di questo genere alla nostra sede nazionale non può che essere “il disegno” di menti fasciste, tra cui qualcuno anche mascherato da no vax. Resistiamo e continueremo a resistere” affidano i responsabili ad una nota stampa.