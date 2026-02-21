AVS Valle d’Aosta a Roma per “Visione Comune”

Una delegazione di Avs, composta dai consiglieri regionali Andrea Campotaro ed Eugenio Torrione, dalla consigliera comunale di Aosta Katya Foletto e dalla co-portavoce regionale di Europa Verde Manuela Nasso, prenderà parte a Roma alla seconda edizione di “Visione Comune – Per governare dai territori”, l’incontro nazionale promosso da Alleanza Verdi e Sinistra dedicato ad amministratrici e amministratori locali.

L’iniziativa, spiega una nota, sarà un’occasione di confronto tra esperienze amministrative provenienti da diverse realtà territoriali, accomunate dall’idea che il cambiamento debba partire dai territori.

Per AVS Valle d’Aosta, “la partecipazione rappresenta un momento di approfondimento politico e un’opportunità concreta per condividere buone pratiche, costruire alleanze e rilanciare il ruolo degli enti locali come primo presidio democratico.”

Al centro dei lavori temi cruciali per il governo dei territori: transizione ecologica e comunità energetiche rinnovabili, mobilità sostenibile e verde urbano, beni comuni e partecipazione, politiche per il lavoro, casa e coesione sociale, welfare, educazione, salute, pari opportunità e diritti. Un’agenda ampia che mira a coniugare giustizia ambientale e giustizia sociale.