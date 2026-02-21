Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Ultima modifica: 21 Febbraio
AVS Valle d’Aosta a Roma per “Visione Comune”

L’iniziativa, spiega una nota, sarà un'occasione di confronto tra esperienze amministrative provenienti da diverse realtà territoriali, accomunate dall’idea che il cambiamento debba partire dai territori. 
I candidati Sindaco e Vicesindaca di Avs per Aosta Eugenio Torrione e Katya Foletto
Una delegazione di Avs, composta dai consiglieri regionali Andrea Campotaro ed Eugenio Torrione, dalla consigliera comunale di Aosta Katya Foletto e dalla co-portavoce regionale di Europa Verde Manuela Nasso,  prenderà parte a Roma alla seconda edizione di “Visione Comune – Per governare dai territori”, l’incontro nazionale promosso da Alleanza Verdi e Sinistra dedicato ad amministratrici e amministratori locali.

Per AVS Valle d’Aosta, “la partecipazione rappresenta un momento di approfondimento politico e un’opportunità concreta per condividere buone pratiche, costruire alleanze e rilanciare il ruolo degli enti locali come primo presidio democratico.”

Al centro dei lavori temi cruciali per il governo dei territori: transizione ecologica e comunità energetiche rinnovabili, mobilità sostenibile e verde urbano, beni comuni e partecipazione, politiche per il lavoro, casa e coesione sociale, welfare, educazione, salute, pari opportunità e diritti. Un’agenda ampia che mira a coniugare giustizia ambientale e giustizia sociale.

