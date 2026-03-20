Il paese del testa a testa infinito: Champdepraz sceglie il suo sindaco

609 elettori in un comune che accoglie circa 710 abitanti. A sei mesi dal voto del 28 settembre 2025, Champdepraz è richiamato alle urne per l’elezione del primo cittadino. Si voterà per il turno di ballottaggio domenica 29 marzo, dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà subito dopo.

La sfida per indossare la fusciacca tricolore è, ancora una volta, tra Monica Crétier e Michel Borettaz. Nella tornata elettorale di fine settembre, Crétier era stata eletta Sindaca per 224 voti, uno in più rispetto all’avversario Borettaz (223). Sindaca per soli quattro mesi (escludendo il quinquennio precedente, ndr) visti l’annullamento della proclamazione degli eletti, in esecuzione della sentenza del Tar Valle d’Aosta, e la nomina del commissario Osvaldo Chabod. A quest’ultimo il compito, da febbraio in poi, di amministrare il Comune sino all’espletamento del secondo turno elettorale.

Champdepraz, “ogni voto può fare la differenza”: l’appello dei candidati

Se qualcosa è cambiato in questi mesi lo si vedrà dopo il voto. Certo è che Champdepraz appare come un paese ‘spaccato’ in due. E non è una novità. Già alle comunali del 2020 i candidati sindaci – che allora erano il primo cittadino uscente Jury Corradin (2015-2020) e la consigliera di minoranza Monica Crétier – avevano ottenuto lo stesso numero di voti.

“La vera differenza non la faranno i numeri, ma la partecipazione” dichiara la candidata sindaca Crétier a nove giorni dal voto. “È fondamentale che i cittadini tornino a votare”. Se i numeri raccontano un paese diviso, “la realtà degli ultimi cinque anni – secondo la Sindaca uscente – racconta un’altra storia: una comunità che ha saputo collaborare e partecipare attivamente, oltre ogni schieramento. I cittadini non chiedono tensioni e polemiche, ma stabilità e risposte concrete”.

“In una situazione così in bilico, sicuramente ogni voto può fare la differenza” commenta invece il candidato Sindaco Michel Borettaz. “Difficile dire quanto e come sia cambiato. Si vede che il paese è esattamente diviso in due. In caso di vittoria, sarà compito della squadra riconciliare la spaccatura”.

Ricorso al Tar: “si poteva agire subito, evitando di paralizzare l’attività amministrativa per sei mesi”.

“Ciò che lascia perplessi è la tempistica. Si poteva agire subito, evitando di paralizzare l’attività amministrativa per sei mesi”. Piuttosto critica la reazione della candidata Sindaca Crétier nei confronti del ricorso depositato da un membro della lista “Champdepraz Avenir”, Giuseppe D’Agostino, in veste di privato cittadino. “Il ricorso presentato con così tanto ritardo ha generato solo disorientamento tra la popolazione. Abbiamo perso tempo prezioso: servizi non erogati, progetti fermi e troppe risposte che i cittadini stanno ancora aspettando”.

“Il fatto di non aver presentato subito ricorso era anche per non avventurarsi in questa burocrazia – risponde il candidato avversario Borettaz. – In queste lunghe battaglie legali che portano solo ulteriore divisione”. Resta il fatto che il ricorso potrebbe dare una seconda possibilità alla squadra Borettaz-Chivino. Su questo il candidato Sindaco ammette: “speranza ce n’è visto che abbiamo mezzo paese dalla nostra parte”.

Come cambia il Consiglio comunale di Champdepraz

Se sarà riconfermata la Sindaca uscente, entreranno in Consiglio, oltre a Monica Crétier, il Vicesindaco Marco Daguin e i consiglieri di maggioranza Romina Annovazzi, Giada Pellerey, Matteo D’Hérin, Assunto Francesco Dhérin, Lucia Bertorello e Luciano Duroux. Siederanno in minoranza Michel Borettaz, Alessandro Chivino e Alessandro Corda.

In caso di vittoria da parte del candidato Sindaco Michel Borettaz, troveranno posto in Consiglio il Vice Alessandro Chivino e i consiglieri Alessandro Corda, Jury Corradin, Deborah Meccheri, Giada Roberta Cignetti, Luca Lorent e Maurice Rollet. Resteranno invece all’opposizione Monica Crétier, Marco Daguin e Romina Annovazzi.

Gli incontri del 27 marzo sul territorio.

La lista “Insieme si può per il futuro di Champdepraz” (Crétier-Daguin) organizza un incontro con la popolazione venerdì 27 marzo, alle ore 20.30, presso il Salone Polivalente/Oratorio in frazione La Fabrique.

Stessa data, stesso orario per il comizio della lista avversaria “Champdepraz Avenir” (Borettaz-Chivino): venerdì 27 marzo, alle ore 20.30, in frazione Viering.

Gli incontri sono rivolti alla popolazione.