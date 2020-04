Coronavirus, Italia Viva VdA: “Finanziare e avviare tutte le opere pubbliche appaltabili”

Aosta - I due coordinatori regionali di Italia Viva VdA chiedono inoltre "un piano urgente perché in tutti i centri abitati della nostra regione arrivi la connessione internet ad alta velocità e nel restante territorio una copertura internet stabile"

“E’ positivo che l’amministrazione regionale stia varando sostegni economici alle famiglie e alle imprese, ma per evitare una profonda crisi economica occorre urgentemente finanziare e avviare tutte le opere pubbliche appaltabili, rilanciare quanti più progetti possibili per la manutenzione delle infrastrutture e degli edifici, oltre all’indispensabile messa in sicurezza di vari ambiti territoriali”. E’ l’appello che arriva dai coordinatori regionali di Italia Viva Vda, Anita Monbelloni e Giovanni Sandri agli enti locali, alle aziende partecipate, agli enti statali a partire dall’Anas.

“L’emergenza sanitaria ha evidenziato anche inaccettabili disparità di accesso ad Internet e al lavoro da remoto – dicono ancora i coordinatori regionali di Italia Viva – chiediamo un piano urgente perché in tutti i centri abitati della nostra regione arrivi la connessione internet ad alta velocità e nel restante territorio una copertura internet stabile al servizio delle imprese di allevamento, dei rifugi e dei comprensori sciistici”.

Infine l’ultima richiesta formulata al Presidente della Regione ed all’Assessore all’Agricoltura riguarda: l’immediata apertura alla coltivazione degli orti personali, anche se non adiacenti alla residenza, in sicurezza.