Corso in medicina generale, più soldi per i tutor

Troppi pochi medici disponibili a fare da tutor nell’ambito del corso di formazione triennale in medicina generale. Per questo, la Giunta regionale ha deciso oggi di incrementare l’indennità mensile lorda riconosciuta loro, approvando un Accordo Integrativo Regionale (AIR).

“La sottoscrizione del nuovo accordo – dichiara l’Assessore Mauro Baccega – in data 25 ottobre 2019 dai membri del Comitato permanente regionale per la medicina generale, prevede la modifica e l’integrazione di alcune disposizione di AIR precedentemente approvati.”

In particolare l’indennità mensile lorda riconosciuta ai tutor nell’ambito del corso di formazione triennale in medicina generale passa da 220 a euro 550 euro dell’importo.

“Nell’accordo siglato – aggiunge l’Assessore Mauro Baccega – è stata inserita anche la possibilità, nelle more della definizione dell’Accordo Collettivo Nazionale, di incrementare fino a un massimo del 30% il limite dei 500 pazienti che possono essere presi in carico dagli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e assegnatari di incarichi convenzionali. Entrambe queste modifiche rappresentano un ulteriore tassello delle soluzioni pensate per rendere più attrattivo il sistema sanitario regionale”.