Elezioni europee, l’Union si sfila: “Impossibile eleggere un candidato valdostano”

Il silenzio si rompe. O meglio, ciò che era già chiaro agli occhi di tutti è ora ufficiale. Le prossime Elezioni europee, in programma in Italia domenica 9 giugno, non vedranno nessun candidato dell’area autonomista.

La risposta arriva direttamente dal sito web dell’Union Valdôtaine, e lascia pochi margini di interpretazione: “Parlando di Europa – scrive il Mouvement –, le elezioni si svolgeranno sulla base dell’attuale quadro normativo che prevede che la Valle d’Aosta sia compresa nella circoscrizione ‘Nord-Ovest’ con Piemonte, Lombardia e Liguria. Ciò rende praticamente impossibile eleggere un candidato valdostano”.

Il perché è presto detto, oltre ad essere questione nota: “Sostanzialmente, per far eleggere un candidato servono 50.000 voti – dice ancora l’Union –. Secondo i dati attuali e l’astensionismo diffuso, saranno forse 50.000 gli elettori che effettivamente si presenteranno ai seggi elettorali”.

La soluzione è un’altra: “È quindi più che mai necessario gettare le basi per giungere ad una modifica dell’attuale sistema normativo che possa garantire alla Valle d’Aosta l’elezione di un proprio rappresentante al Parlamento europeo”.

Questione, questa, “che si pone da tempo, già affrontata in passato e riproposta anche dal nostro presidente, Renzo Testolin, in occasione della visita della presidente del Consiglio Meloni in Valle d’Aosta che ad una domanda diretta ha risposto, sintetizzando: ‘Non preoccupatevi, finché l’Italia sarà rappresentata in Europa lo sarà anche la Valle d’Aosta’”, esprimendo, forse inconsciamente, un concetto che proprio non avremmo voluto sentire”.

Non solo: “Proposte legislative, finora ignorate, permetterebbero alla Valle d’Aosta di presentare al Parlamento europeo un candidato che abbia la speranza di essere eletto”.

Poi, la domanda per eccellenza che si pone il Mouvement: “Che senso ha presentare un candidato con la certezza che non verrà eletto? È uno scherzo per il candidato? Per gli elettori? Con quale spirito affrontare una campagna elettorale il cui unico messaggio è ‘andrà sicuramente male, speriamo non troppo?’”.

Poi, una risposta diretta a chi avanza dubbi sul progetto di Réunification: “Vogliamo, in questo 76° anniversario della nascita del nostro Statuto Speciale, riaffermare ancora una volta che la volontà politica di riunificare il mondo autonomista c’è. La ‘réunion’ è alle porte e quasi in arrivo. Come ogni progetto reale e concreto incontra a volte difficoltà, momenti di riflessione, ma nessuno si è tirato indietro e l’Union Valdôtaine è unita e concorde. Il Comitato è compatto, dialoga e trova soluzioni, c’è sintonia tra dirigenti ed eletti, nonostante congetture e pettegolezzi. Il percorso da seguire per noi è chiaro, e lo è sempre stato nel corso della nostra lunga storia”.

Esprì chiede ai partiti un’unica candidatura per la Valle d’Aosta

24 febbraio 2024

Tutto tace. Per le – sempre complicate, qui – Elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno, tutto tace. Tranne Valle d’Aosta aperta – che scoperto le proprie carte lanciando la campagna elettorale con una candidatura lontana dai lidi regionali – la politica locale nicchia.

Basti pensare che cinque anni fa, allo scorso appuntamento per il rinnovo dell’Europarlamento, i candidati in lista in Valle erano diversi. In rigoroso ordine alfabetico: Edda Crosa (lista Pd-Siamo Europei), Marco Gheller (lista Autonomie per l’Europa, formata da Alpe, Uvp, Uv, Epav e Stella Alpina), Chiara Giordano (lista La Sinistra,) Piero Puozzo (MoVimento 5 Stelle), Paolo Sammaritani (lista Lega-Salvini Premier), Stefano Scopacasa (Casapound).

Per contro, il Consiglio regionale propone un’altra strada: scrivere una proposta di legge statale per assicurarsi la possibilità di avere un parlamentare europeo valdostano. Mozione approvata all’unanimità a gennaio.

A rompere il silenzio è Esprì, l’associazione culturale e d’opinione, che parla di “ultima chiamata” per avere un eurodeputato valdostano.

Il primo appello è arrivato mesi fa: “L’Europa, lo stiamo imparando con ritardo, sarà sempre più centrale nei processi decisionali che influenzeranno in futuro la vita dei suoi cittadini”, spiegavano. Ed è per questo – nonostante un’Europa più che “perfettibile” – che l’associazione lanciava “un appello a tutte le forze politiche affinché possa essere individuato un candidato comune, dai chiari e limpidi principi morali, sul quale concentrare i voti degli elettori valdostani ed avere quindi la certezza di ottenere un proprio rappresentante in seno al Parlamento europeo”.

Altrimenti, diceva Esprì, “sarà di nuovo la piccola e misera lotta politica di una comunità miope”.

Questo era l’appello lanciato alcuni mesi fa. Oggi, Esprì chiede “un impegno e un’assunzione di responsabilità, segno di maturità e lungimiranza, degli organismi dirigenziali dei vari movimenti, soprattutto di quelli sedicenti autonomisti”.

Le cose non sono andate così: “Invece, proprio da loro, che dovrebbero saper ricomporre un’area ben definita, se il progetto della Réunion fosse serio e non una chimera per gli appetiti di pochi, non è giunto alcun segnale di interesse. Noi, tuttavia, continuiamo a sostenerlo: solo uniti potremmo riuscire ad immaginare di avere un rappresentante in Europa”.

Poi, l’ultima chiamata, appunto: “Per questa ragione, e proprio per la rilevanza dell’obiettivo occorre andare oltre a vecchie e logore logiche di partito. In forza quindi dei principi autonomistici e di autodeterminazione dei popoli, elementi comuni delle forze politiche indipendentiste e autonomiste verso le quali è rivolta la nostra attenzione, Esprì ribadisce la necessità e l’urgenza di favorire un incontro per comprendere se vi sia o meno la volontà di raggiungere l’ambizioso proposito di un’unica e rappresentativa candidatura intorno a temi e proposte condivise”.