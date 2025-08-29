Comunali di Aosta, la coalizione Rocco-Fadda estratta al numero 1

Dopo l’ordine delle liste sulla scheda elettorale per le regionali, è stato effettuato, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, anche il sorteggio per l’elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale di Aosta, in calendario sempre il 28 settembre prossimo.

L’estrazione, a cura dell’Ufficio elettorale circondariale, ha avuto luogo nel Municipio del capoluogo regionale. La scheda sarà così composta:

Coalizione autonomista-popolare-democratica (che esprime i candidati Raffaele Rocco, a Sindaco, e Valeria Fadda, a Vicesindaco), con le liste estratte nell’ordine: Rev-, Stella Alpina/Rassemblement Valdôtain, Partito Democratico/Psi/+Aosta, Pour l’Autonomie, Union Valdôtaine; Alleanza Verdi Sinistra (che esprime i candidati Eugenio Torrione, a Sindaco, e Katya Foletto, a Vicesindaco); Coalizione di centrodestra (che esprime i candidati Giovanni Girardini, a Sindaco, e Sonia Furci, a Vicesindaco), con le liste estratte nell’ordine: Lega Vallée d’Aoste, Forza Italia, La Renaissance Valdôtaine, Fratelli d’Italia; VdA Aperta (che esprime i candidati Diego Foti, a Sindaco, e Chiara Giordano, a Vicesindaco).

Estratta la scheda per le regionali: Avs-Rete civica sarà il primo simbolo

29 agosto 2025 – Ore 12.23

E’ avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, all’Ufficio elettorale regionale (in Tribunale ad Aosta), il sorteggio per l’ordine di programmi e liste sulla scheda delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Valle, il prossimo 28 settembre.

L’ordine risultante è così composto: 1) Alleanza Verdi Sinistra – Rete Civica; 2) Union Valdôtaine; 3) Federalisti Progressisti – Partito Democratico; 4) Autonomisti di centro; 5) Coalizione di centrodestra, con le liste estratte nell’ordine: Fratelli d’Italia, Forza Italia/La Renaissance Valdôtaine, Lega Vallée d’Aoste; 6) Valle d’Aosta Aperta; 7) Valle d’Aosta Futura.

A comporre l’ufficio elettorale regionale sono i magistrati Luca Fadda, Giulia De Luca e Davide Paladino, affiancati dal direttore amministrativo Giovanni Sisto. Erano presenti, per l’occasione, tutti i delegati delle singole liste.