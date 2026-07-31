Fondi europei 2028/34, una consultazione pubblica per definire le priorità della Valle d’Aosta

Le scelte sui futuri finanziamenti europei passano anche dalle proposte di chi vive e lavora in Valle d’Aosta. La Regione ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere idee, esigenze e indicazioni utili alla costruzione della programmazione dei Fondi dell’Unione europea per il periodo 2028/34.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato Affari europei, innovazione, Pnrr, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili insieme all’Assessorato agricoltura e risorse naturali.

La raccolta dei contributi avviene attraverso un breve questionario rivolto a chi vive, studia, lavora o frequenta la Valle d’Aosta. La compilazione sarà possibile fino al 31 agosto 2026 attraverso il collegamento messo a disposizione sul sito della Regione. L’obiettivo è individuare le priorità sulle quali costruire i futuri interventi regionali e intercettare le opportunità offerte dai fondi europei.

La consultazione si inserisce nel percorso avviato dalla Regione dopo la pubblicazione, tra luglio e settembre 2025, delle proposte della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

Il confronto riguarda il futuro delle politiche europee e in particolare la Politica di coesione e la Politica agricola comune. Le informazioni sulle novità della programmazione e sugli sviluppi del percorso regionale sono disponibili nella sezione ‘Europa’ del sito internet della Regione. Per richiedere chiarimenti sulla compilazione del questionario è possibile scrivere all’indirizzo email affari_europei@regione.vda.it.

Gli assessori Leonardo Lotto e Speranza Girod invitano cittadine e cittadini a partecipare alla consultazione.

“Stiamo vivendo un momento di passaggio importantissimo perché è adesso che possiamo, tutti insieme, condividere idee e proposte da cui far nascere futuri progetti europei ambiziosi, innovativi e concreti, capaci di dare risposte ai bisogni e portare valore al nostro territorio e alla nostra comunità”, spiegano i due assessori.