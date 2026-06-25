I lavori per finire l’aeroporto di Aosta slittano di due mesi

Prima si parlava dell’autunno 2026, poi di agosto. Ora si torna all’autunno. E, per la fine dei lavori all’aeroporto “Corrado Gex” di Aosta, servirà una nuova perizia di variante, quindi ulteriori risorse.

A spiegarlo oggi, in Consiglio regionale, l’assessore alle Opere pubbliche Davide Sapinet, rispondendo ad una interrogazione presentata da Corrado Bellora (Lega) nella quale si chiedevano lumi sul destino – ma anche i soldi spesi e i tempi di apertura – dell’aeroporto.

“La ripartenza dei cantieri nel 2022 è stata importante e impegnativa per l’Amministrazione – ha detto Sapinet –. Il cantiere ha permesso alla regione di uscire dalla graduatoria delle zone che presentano opere incompiute. Ci sono le difficoltà di un’opera iniziata 15 anni fa, fermatasi due anni dopo: problemi generati al tempo, dal vandalismo e dai furti hanno creato situazione gravosa”.

Parlando di investimento, l’Assessore aggiunge: “Il quadro reale vede un importo 7,3 milioni per i lavori aggiudicati. È stata poi fatta una prima perizia di variante per i rivestimenti della facciata e la canalizzazione dell’area da 1,5 milioni e una seconda perizia di variante per gli impianti e le insegne per circa 750mila euro”.

E ora? “Alcune opere aggiuntive sono state richieste dalle Forze dell’ordine e dall’Agenzia delle dogane – ha aggiunto Sapinet –, e nei prossimi mesi sarà approvata la terza perizia di variante simile alla seconda (quindi, da circa 750mila euro, ndr.). La fine dei lavori era prevista per il 26 agosto, ma il termine vedrà uno slittamento temporaneo certificato in due mesi. Vigileremo per rispettare questo termine”.

Poi, qualche dato: “Quando l’aeroporto funzionerà correttamente per voli di linea? Oggi è aperto, operativo a tutti gli effetti con attività generali di aviazione. Ci sono movimenti privati, aerotaxi, elicotteri, trasporto aereo, volo a motore, volo a vela e tutta l’attività di elisoccorso h24. I passeggeri di voli privati nel 2025 sono stati 2.500. A giugno hanno preso il via i voli charter per Caglieri e Palermo che dureranno fino a settembre. L’intenzione di Avda è quella di programmare alcune tratte e l’offerta turistica per la prossima estate”.

Dati che soddisfano Bellora fino a un certo punto: “Le risposte le ho avute, ma non sono molto contento del contenuto – ha detto –. Sull’ultimo quesito, se e quando l’aeroporto funzionerà per voli di linea, non ho avuto risposta. Voi pagate conseguenze di scelte sbagliatissime del passato, ovvero l’inutile ed eccesiva trasformazione di un aeroportino che funzionava benissimo in una struttura megagalattica che, in realtà, adotta una regola di Paese: quando una cosa funziona la si cambia”.

Insomma, chiude il consigliere leghista, “nel 2008 fu chiuso un aeroporto che funzionava bene, snaturato per un progetto faraonico e che ha ottenuto il risultato di passare dal ‘poco che funziona’ al ‘tanto che non funziona e non esiste’”.