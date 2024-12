I redditi dei consiglieri regionali: Caveri si conferma in testa, ultimo Ganis

È ancora Luciano Caveri, come già lo scorso anno, a confermarsi il consigliere “più ricco” del Consiglio Valle. Secondo le dichiarazioni dei redditi 2023 pubblicate sul sito ufficiale dell’Assemblea di piazza Deffeyes, infatti, l’Assessore agli Affari Europei ha dichiarato un reddito lordo di 211.162 euro. Caveri stacca di poco il secondo classificato, Albert Chatrian (anch’egli in quota Uv), che ha dichiarato 207.119 euro.

Sul terzo gradino del podio – tutto unionista – troviamo invece Roberto Rosaire con un reddito di 195.211 euro. Seguono l’ex assessora alla Sanità Roberto Barmasse (Uv), con 179.036 euro, ed il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Sammaritani (Lega) con 129.472 euro.

È solo sesto il presidente della Regione Renzo Testolin (anche lui tra le fila del Mouvement) che, tra indennità ed i compensi per le funzioni prefettizie, dichiara 127.336 euro. Lo seguono diversi membri della sua Giunta: l’assessore allo Sport e turismo Giulio Grosjacques (Uv) con 122.303 euro e quello allo Sviluppo Economico e Trasporti Luigi Bertschy (Uv) con 116.450 euro.

Chiudono la top ten altri rappresentanti dell’Esecutivo. A fermare “l’egemonia unionista” c’è Jean-Pierre Guichardaz (Fp-Pd), assessore ai Beni culturali e Sistema educativo, con 115.295 euro, mentre si torna in quota “Leone rampante” con Davide Sapinet, assessore alle Opere Pubbliche, con 114.378 euro.

A seguire troviamo Carlo Marzi (Stella Alpina), assessore alla Sanità, con 113.404 euro, il presidente del Consiglio Alberto Bertin (Fp-Pd) con 110.514 euro, e Marco Carrel (Pour l’Autonomie), assessore all’Agricoltura, con 106.497 euro.

A metà classifica si piazza Aurelio Marguerettaz (Uv), che dichiara 103.138 euro, mentre lo seguono Chiara Minelli (Pcp) con 90.876 euro, il forzista Pierluigi Marquis con 78.435 euro e Andrea Padovani (Fp-Pd), con 78.429 euro.

A stretto giro la classifica vede Antonino Malacrino (Fp-Pd) con 78.149 euro ed il consigliere della Lega Vallée d’Aoste Luca Distort con 77.251 euro, seguiti da Corrado Jordan (Uv) con 76.631 euro, Mauro Baccega (Forza Italia) con 74.528 euro, ed Erik Lavevaz (Uv) con 73.426 euro.

Più in basso troviamo Aldo Di Marco (Pla) con 67.236 euro, che vede alle sue spalle Paolo Crétier (Fp-Pd) con 66.854 euro ed il capogruppo della Lega Andrea Manfrin con 69.087 euro, seguiti da Claudio Restano (Rassemblement Valdôtain) con 68.998 euro, la consigliera leghista Raffaella Foudraz con 68.437 euro, la rappresentante del Progetto civico progressista Erika Guichardaz con 68.096 euro.

Alle loro spalle, il poker di Rassemblement Valdôtain con Diego Lucianaz con 62.026 euro, e Stefano Aggravi con 60.821 euro, Dino Planaz con 60.690 euro e Dennis Brunod con 60.139 euro.

A chiudere la lista sono Erik Lavy (Lega) e Christian Ganis (Forza Italia, ex Carroccio), con un reddito dichiarato di 60.042 euro ciascuno.

Una parte del tutto

Solo una parte dei redditi dei 35 consiglieri regionali è però legata alle indennità dovute dall’elezione nell’Assemblea di piazza Deffeyes. Precisamente, su 3 milioni 411 mila euro di redditi dichiarati complessivamente nel 2024 – quindi riferiti al 2023 –, sono 2 milioni 611 mila euro i pagamenti dovuti all’attività in Consiglio Valle, ai quali si sommano gli altri redditi.

Come si calcola?

Al lordo delle tasse, il compenso complessivo per ogni consigliere regionale si compone di 5.185 euro di indennità di carica ai quali aggiungere quella di funzione chi svolge funzioni particolari.

Quindi, oltre al “semplice” ruolo di consigliere. Ad esempio, al presidente della Regione spettano altri 5.730 euro mensili, che si aggiungono ai 520 euro dovuti per le funzioni prefettizie. Il presidente del Consiglio Valle e gli assessori “incassano” invece 4.011 euro, mentre i due vicepresidenti dell’Aula 1.719 euro al mese. Ci sono poi cinque Commissioni consiliari permanenti, i cui presidenti – così come ai due consiglieri segretari del Consiglio – spettano 859 euro.

Altra partita è invece quella della diaria, che aggiunge 2.686 euro al mese per ognuno dei 35 consiglieri, esentasse, e che “cuba” per 32.232 euro l’anno a testa.

Una Regione molto rappresentata

Un po’ smarritosi nel tempo, in realtà, è la discussione sul numero dei consiglieri regionali, ovviamente differente da assemblea ad assemblea. La Valle d’Aosta, con i suoi 35 eletti, non è la Regione con meno consiglieri. La rappresentanza è la più alta d’Italia, con 3.507 abitanti per consigliere.

Diverse regioni hanno meno consiglieri rispetto alla Valle. Come i 31 della Liguria (ovvero uno ogni 48.729 abitanti), delle Marche (uno ogni 47.813), dell’Abruzzo (uno ogni 40.952 abitanti) e della Calabria (uno ogni 59.159 abitanti); oppure gli addirittura 21 dell’Umbria (uno ogni 40.593 abitanti) o del Molise (uno ogni 13.732 abitanti).

Bizzarra la proporzione: la Sicilia ha il doppio dei nostri consiglieri regionali (lì si chiama Assemblea regionale), ovvero 70. Uno ogni 68.334 abitanti. I siciliani, però, sono – stando ai dati 2024 – 4 milioni 783mila 383.

I compensi 2023 e quelli del 2022