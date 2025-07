La Giunta regionale ha approvato la Strategia dell’Area interna Mont-Cervin

La Giunta regionale ha approvato oggi, lunedì 14 luglio, la Strategia d’Area Una comunità in movimento, predisposta dall’Area interna Mont-Cervin con il coordinamento del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, dopo un lungo percorso di progettazione partecipata, avviato nel luglio 2022 e che ha visto il coinvolgimento delle Strutture regionali competenti per materia, del partenariato socio-economico e ambientale locale e della società civile.

A comunicarlo, l’Assessorato Affari europei, Innovazione, Pnrr e Politiche nazionali per la montagna.

La Strategia d’Area – che si rivolge agli undici Comuni che compongono l’Unité Mont-Cervin, pur proponendosi di superare la “logica di campanile” a favore di una visione di scala sovracomunale che punti ad un’unità di intenti e di azioni a livello più grande, dice la Regione – “vuole rivitalizzare il territorio dell’area attraverso un approccio integrato e multidimensionale, con l’obiettivo principale di superare le sfide legate alla dispersione territoriale, alla carenza di servizi e all’isolamento, promuovendo uno sviluppo socio-economico sostenibile e inclusivo”.

In particolare, la Strategia “mira a innescare un movimento interno di risorse, persone e servizi innovativi, così da favorire la crescita sociale ed economica, ridurre l’esodo giovanile e migliorare la qualità della vita per tutte e tutti, con una specifica attenzione all’accessibilità e all’inclusione delle persone vulnerabili”.

Nel dettaglio, la Strategia prevede 22 interventi che saranno in parte finanziati con i 4 milioni di euro messi a disposizione dallo Stato per iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) e in parte con le risorse destinate all’Area dai Programmi cofinanziati con i fondi europei (FESR, FSE+, FEASR), dai fondi nazionali del Piano sviluppo e coesione, nonché da risorse regionali e cofinanziamenti privati, per un totale complessivo stimato di risorse a favore dell’Area pari a oltre 12 milioni.

L’approvazione della Strategia da parte della Giunta regionale – si legge in una nota da piazza Deffeyes – “è il primo tassello per l’avvio del complesso iter di approvazione a livello centrale che si concluderà con l’approvazione della Strategia d’Area da parte della Cabina di regia presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr”.

“Sono molto contento del lavoro svolto in un territorio che, per la prima volta, entra a far parte delle Aree interne – ha dichiarato l’assessore Luciano Caveri –. C’è stato un lungo e infine proficuo lavoro di confronto con l’Unité e con i Sindaci, che ha portato all’articolato documento, che spazia in diversi settori a beneficio di un rilancio dell’intera area”.