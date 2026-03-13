“Chi l’ha visto?”, la senatrice Spelgatti replica all’Uv. E annuncia che non si ricandiderà

L’Union Valdôtaine lancia il sasso, Nicoletta Spelgatti risponde. Questa mattina, il Mouvement si chiedeva “che fine ha fatto la senatrice?”, spiegando come “la sua attività parlamentare a favore dei valdostani, ammesso che vi siano le più minime prove, sembra inconsistente”. Risponde, e dà anche una notizia: non si ricandiderà. Né per Palazzo Madama, né per il Consiglio regionale.

“Vi ringrazio per il gradito attacco frontale in cui vi chiedete che fine abbia fatto, ironizzando sulla mia presunta scomparsa, sulla mia inconsistenza, e in cui dite che avrei promesso mari e monti ma che in realtà sarei un fuoco di paglia – replica Spelgatti –. Se pensate stia ironizzando sul ringraziamento e sul fatto che gradisca l’uscita, vi sbagliate. Proprio perché attaccata, cosa che non facevate da tempo in maniera così esplicita e diretta a mezzo stampa, mi rendete necessario liberarmi per un momento dalle catene del silenzio che mi sono messa addosso nel cercare di interpretare al meglio il ruolo di unica Senatrice in rappresentanza della Valle d’Aosta”.

Infatti, prosegue, “assumere questo incarico mi ha fatto sentire da subito la grande responsabilità del cercare di rappresentare a Roma tutta la comunità, tutte le forze politiche che la animano, tutte le istituzioni, compreso il Governo regionale, che ricordiamo aveva derubato me, la Lega e soprattutto i valdostani del voto delle elezioni del 2020, mettendo in opposizione la di gran lunga prima forza politica uscita dalle urne”.

Dopo la frecciata, affatto velata, Spelgatti continua tornando indietro di qualche anno: “Ho quindi messo da parte non solo gli abiti di parte, ma anche i sentimenti che immagino si possano capire dopo che per la seconda volta mi è stato impedito di governare, e da subito ho cercato il Presidente e tutti i membri della Giunta mettendomi a disposizione e chiedendo di lavorare insieme nell’esclusivo interesse della Valle d’Aosta”.

Poi, l’oggi: “Avevamo un’opportunità irripetibile: per la prima volta la Senatrice era al Governo a Roma, con il movimento, la Lega, che da sempre lotta per i territori, per la montagna, per l’autonomia. Per di più io sedevo nella prima commissione al Senato, dove passano tutte le riforme più importanti”. infatti, aggiunge, “avevo ottenuto dal ministro Calderoli da subito il via per lavorare davvero sulla zona Franca, per cui immediatamente ho chiesto al Presidente e alla Regione di muoversi a presentare un progetto, visto che è la Regione ovviamente a dover fare richieste e trattare con lo Stato, ma nulla. E questo era solo l’inizio”.

Già, perché, “grazie al Ministro Calderoli abbiamo portato a casa la legge sulla montagna, talmente importante che tutti i partiti, compresi voi, hanno dato il via ad una gara per intestarsi meriti, quando l’unica realtà incontrovertibile è che, al di là di singoli contributi certamente importanti, questa era una delle misure bandiera della Lega, con il testo presentato e portato a casa dal ministro Calderoli, e che l’unica persona che ci ha lavorato nella commissione di merito per quasi due anni sono stata io”.

“Uguale discorso vale per le battaglie sull’Autonomia che hanno permesso alle altre regioni a Statuto speciale di portare a casa non solo tante norme di attuazione, ma soprattutto a contrattare le modifiche dello Statuto speciale – aggiunge la Senatrice –. Unica regione che mai si è presentata con richieste: la Valle d”Aosta. In aula la dichiarazione di voto sul ddl costituzionale di modifica dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige l’ho fatta io, e ho deciso di espungere dal mio discorso stoccate al governo valdostano che non ha nemmeno dato il via al confronto con il Governo (a cui devono seguire l’approvazione in Consiglio dei Ministri e quattro votazioni tra i due rami del Parlamento), anche se i miei sentimenti erano saturi di frustrazione, rabbia e delusione. Perché l’occasione era unica e la Valle l’ha persa, su questo come su tanti altri temi che non ho il tempo di citare in questa risposta”.

“Ho resistito ad ogni tentazione di parlare, di rispondere, di attaccare pur di non minare a Roma la credibilità della Regione e per far capire in Valle che insieme avremmo potuto portare grandi risultati per la comunità, in qualsiasi campo, e che tanto non me ne sarei presa i meriti, perché non uso i social, non faccio comunicati, lavoro in silenzio. Non è servito a nulla e ormai siamo fuori tempo massimo per le tempistiche. Peccato”.

Non solo: “Alla domanda dove sia finita, dico che lo sapete benissimo – dice sempre rivolta all’Uv –. Il vostro scopo, dopo avermi impedito di andare al Governo per ben due volte, era quello di continuare a non avere alcun rapporto con Roma, perché ogni risultato positivo per la Valle, secondo una piccola mentalità, avrebbe fatto mettere in discussione i rapporti tenuti con Roma fino ad oggi. Questo peserà sulle vostre coscienze, non sulla mia, perché io ho messo da parte l’orgoglio e ho dovuto imparare la lezione della pazienza e della sopportazione in silenzio nel tentativo, poi rivelatosi comunque inutile, di convincervi ad uscire dai confini della Valle e guardare oltre, come ben fanno le altre regioni, e in primis i nostri cugini trentini e friulani, per citare le regioni a noi assimilabili”.

“Avete detto che avrei promesso mari e monti. Sbagliato – si legge ancora –. Io ho raccontato ai valdostani il mio sogno per la nostra meravigliosa terra e per il nostro popolo. Li ho guardati negli occhi, ho trasmesso cosa avrei voluto per la Valle. Ho combattuto per tanti anni non contro qualcuno o qualcosa ma in nome di un sogno e a difesa di esso, per cambiare un sistema che imprigiona le migliori energie che queste montagne racchiudono, in uno spettacolare ponte tra Cielo e Terra”.

Invece, “il sistema ha vinto, ma imploderà, schiacciato dal peso del Potere fine a se stesso. Perché la politica del futuro dovrà ascoltare tanto, parlare poco e agire il più possibile. Con umiltà. Al servizio della Comunità e non dell’ego personale. Io ho sempre parlato davvero troppo poco fin dal primo giorno in cui ho fatto politica, perché i miei sogni sono troppo grandi perché io mi senta mai degna di raccontare quello che riesco a fare: essendo un giudice inflessibile di me stessa, qualsiasi cosa faccia mi sembra troppo inutile rispetto a ciò che avrei voluto fare e non sono riuscita mio malgrado. E questo è uno dei miei tanti limiti”.

“E chiudo ringraziandovi per avermi definita un fuoco di paglia. È vero. Mi sento una fiamma che ha bruciato tanto ma che non è riuscita ad infiammare a sufficienza i cuori perché partisse da tutte le parti il fuoco del cambiamento. Eppure, ovunque ci sono persone che interpretano la politica in un modo diverso. Ringrazio l’amico e collega Franco Manes, che dal primo giorno ha accolto il mio spirito di collaborazione nell’interesse comune della Valle, pur nella difficoltà oggettiva di essere uno in minoranza e una in maggioranza, e appartenendo a forze politiche in posizionamenti invertiti in Regione. La dimostrazione che però si può fare qualcosa di diverso l’abbiamo data, insieme”.

“Io non sarò mai abbastanza grata ai valdostani per avermi dimostrato in così tanti di credere ai miei sogni, permettendomi di ricoprire cariche apicali. A tutti i valdostani dico apertamente un immenso grazie, anche e soprattutto ai detrattori, perché ascoltando le critiche ho potuto affinare il mio pensiero e commettere meno errori. Solo così si può migliorare nella vita, e quindi anche in politica. Chiedo infinitamente scusa poi a tutti per qualsiasi mancanza ed errore, specificando che ho provato con tutte le mie forze a fare ciò che potevo e sempre, questo lo dico con forza, guidata solo dal tentativo di fare il meglio per la comunità, mai per me stessa”.

Con un finale: “Chiudo dicendo che però avete fatto male i calcoli…. rispettando ciò che ho sempre detto, e cioè che la politica è un servizio a termine, io non mi ricandiderò in Senato o in Regione. Ma il fuoco di cui parlate non si spegnerà perché il mio compito sarà quello di cercare di infiammare il cuore di tanti altri che potranno meglio di me portare la fiamma in futuro, quando avrò terminato il mio mandato. E la fiamma è quella dell’Amore incondizionato per la Valle d’Aosta, per la Verità, per la Bellezza e la Giustizia. Per la Libertà. Questi valori ardono nel cuore di tantissime persone, in ogni partito politico. Il tempo del cambiamento non era arrivato, non è arrivato ora, ma arriverà, perché l’Amore è la forza più potente dell’Universo e prima o poi vincerà. Adesso spero che la polemica termini qui e che si possa tornare a lavorare, perché, a maggior ragione in tempi così difficili, i cittadini non hanno bisogno di inutili parole al vento”.

Nicoletta Spelgatti cercasi: l’Union Valdôtaine pronta a chiamare “Chi l’ha visto?”

13 marzo 2026 – ore 09.41

di Silvia Savoye

Dopo il mistero sulla trasferta a Roma di Renzo Testolin, un altro giallo irrompe nella politica valdostana: che fine ha fatto la senatrice Nicoletta Spelgatti? A chiederselo con una certa preoccupazione è l’Union Valdôtaine sul nuovo numero del Peuple Valdôtain. In un articolo firmato da “M. Épine” il Leone Rampante si dice pronto a ricorrere alla trasmissione di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” per capire cosa è successo alla senatrice Nicoletta Spelgatti.

“Eletta a Roma dai Valdostani, abbiamo perso le sue tracce, e a volte ci si chiede se non sia stata rapita senza che nessuno abbia chiesto un riscatto” si legge nel pezzo.

“La sua attività parlamentare a favore dei valdostani, ammesso che vi siano le più minime prove, sembra inconsistente – prosegue l’articolo -, cosa che non sembra corrispondere al carattere combattivo con cui ha condotto la sua campagna elettorale, promettendo a Roma montagne e meraviglie”.