Pesca, arriva la proroga fino al 2025 per l’immissione delle specie alloctone

“Una boccata d’ossigeno fondamentale per il settore della pesca, anche valdostano, che giunge proprio alla vigilia dell’apertura della stagione e che recepisce una richiesta che, nei mesi scorsi, avevamo raccolto direttamente dal territorio”. Così la coordinatrice Emily Rini e il responsabile del settore pesca di Forza Italia Valle d’Aosta, Renato Favre, anche a nome dell’interno coordinamento regionale, commentano l’emendamento approvato nell’ambito del Decreto Milleproroghe che proroga al 31 dicembre 2025 l’immissione delle specie alloctone come quelle della trota iridea e della trota fario atlantica in fiumi, laghi e torrenti per il ripopolamento, in deroga al regolamento europeo che ne vieta la pesca e l’allevamento.

“Ci preme ringraziare il lavoro in sede di commissione parlamentare dell’onorevole Giandiego Gatta, responsabile nazionale del Dipartimento pesca acquacoltura di Forza Italia, che insieme agli altri esponenti della maggioranza di governo ha lavorato alla presentazione e alla successiva approvazione di questo importante emendamento che costituisce uno strumento prezioso per poter dare respiro al comparto ittico, fornendo nel contempo uno stimolo per individuare una soluzione definitiva al regolamento europeo che impone il divieto di immettere nelle acque pesci non autoctoni”.