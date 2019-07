Polizia Penitenziaria, Tripodi: “Per il Carcere di Brissogne 4 nuove assunzioni”

Aosta - "1162 nuovi agenti di Polizia penitenziaria dal prossimo 31 luglio, altri 1300 sono in via di assunzione. 111 assunti lavoreranno in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Per il carcere di Brissogne sono previste 4 assunzioni." spiega una nota di Tripodi.

Quattro nuovi agenti di polizia penitenziaria verranno assunti in Valle d’Aosta. Ad annunciarlo è la deputata valdostana Elisa Tripodi. “1162 nuovi agenti di Polizia penitenziaria dal prossimo 31 luglio, altri 1300 sono in via di assunzione. 111 assunti lavoreranno in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Per il carcere di Brissogne sono previste 4 assunzioni.” spiega una nota di Tripodi.

“Diamo seguito all’impegno preso come Movimento 5 stelle Valle d’Aosta, per cui insieme al Capogruppo in regione Luciano Mossa, avevamo accolto le istanze riguardanti la carenza di personale”.