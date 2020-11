Rischio idrogeologico, accordo con il Ministero dell’Ambiente per 3 interventi da 2,9 milioni di euro

Con l’atto aggiuntivo dell’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, approvato ieri dalla Giunta regionale, si sbloccano tre interventi, per una spesa di 2.9 milioni di euro, di mitigazione del rischio idrogeologico attesi dai comuni.

“I tre interventi finanziati sono molto attesi dalle comunità locali da diverso tempo – spiega l’Assessore Carlo Marzi – e riguardano i Comuni di Cogne (Intervento di mitigazione del rischio di caduta massi da falesia rocciosa incombente su abitazioni a margine nord della Frazione di Lillaz – primo lotto, per un importo di 980 mila euro), di Gressoney-Saint-Jean (Interventi di protezione dalla caduta massi dal versante a monte dell’abitato di Steina e della SR 44, per un importo di 610 mila euro) e di Roisan (Intervento di mitigazione del rischio sulla SR 17 in località Fontillon, per un importo di 1 milione 310 mila euro)”.

A questi primi tre interventi ne seguiranno altri, per i quali si stanno definendo le procedure di finanziamento sempre con il Ministero dell’Ambiente.