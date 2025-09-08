Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Ultima modifica: 08 Settembre
  • 17:08

Sabato il Ministro Giorgetti in Valle d’Aosta

L'incontro pubblico, a cui parteciperanno anche i candidati per il rinnovo del Consiglio regionale e comunale alle prossime elezioni del 28 settembre 2025, sarà l'occasione di un confronto tra la politica e le associazioni di categoria sui problemi del momento e le prospettive future.
Politica

Prosegue la sfilata di Big, in vista delle prossime elezioni regionali.

Sabato 13 settembre prossimo alle ore 15 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta arriverà in visita il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

L’incontro pubblico, a cui parteciperanno anche i candidati per il rinnovo del Consiglio regionale e comunale alle prossime elezioni del 28 settembre 2025, sarà l’occasione di un confronto tra la politica e le associazioni di categoria sui problemi del momento e le prospettive future.

