Da Conad Nord Ovest una donazione di 14mila euro per la pediatria

Sono stati consegnati questa mattina i 14mila euro raccolti da Conad Nord Ovest a favore del Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Beauregard di Aosta, specializzato in servizi ambulatoriali e per la salute dei bambini, con l’acquisto di un dispositivo di supporto respiratorio non invasivo (nasal CPAP) per neonati e bambini con insufficienza respiratoria.

I soldi raccolti sono il risultato della campagna di collezionamento sostenibile “Una Collezione da favola”, attiva da ottobre a dicembre 2023.

“Siamo orgogliosi di supportare per il primo anno l’Ospedale Beauregard di Aosta con questa lodevole iniziativa di responsabilità sociale. – dichiarano Giuseppe Fornasiero, Direttore Rete Piemonte e Val D’Aosta di Conad Nord Ovest e Alessandro Pluda, Socio e Consigliere di Amministrazione. – Il contributo è un risultato diretto della straordinaria generosità dei nostri clienti, che ringraziamo per la fiducia che ci accordano quotidianamente, sostenuta dalla collaborazione tra la Cooperativa e i Soci. Una sinergia che continua a dimostrare il fatto che anche i piccoli gesti, se realizzati tutti insieme, possono fare la differenza per il futuro della Comunità”.

Il macchinario che verrà acquistato con la donazione ha lo scopo di supportare al meglio l’attività respiratoria spontanea del neonato fornendo al piccolo una miscela di ossigeno a pressione costante, riducendo la fatica respiratoria e mantenendo distesi gli alveoli polmonari.

“Questa donazione ci mostra ancora una volta l’attenzione e la vicinanza della comunità alla nostra attività. – evidenzia il Direttore di Pediatria e Neonatologia, Paolo Serravalle – Oltre all’importante cifra donata che ci servirà per ampliare la dotazione tecnologica, ci gratifica il riconoscimento verso il nostro lavoro e impegno. Un sentito grazie da parte di tutta la nostra equipe”.