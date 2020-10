A Bard il 10 e 11 ottobre torna il Marché au Fort con 71 espositori

Bard - "Una delle novità dell’edizione 2020 vede la manifestazione articolata su due giornate, così da garantire da una parte la massima sicurezza per i produttori/espositori e i visitatori, e dall’altra la possibilità di avere un numero presunto di visitatori complessivo tale da dare, nell’intenzione dell’Assessorato, una significativa evidenza economica al settore, a beneficio dei produttori e delle aziende presenti".

Il Marché au Fort si fa in due. Il 10 e 11 ottobre andrà in scena a Bard il consueto appuntamento dedicato alle eccellenze agroalimentari della nostra regione.

La novità dell’edizione 2020 è proprio l’organizzazione della manifestazione articolata su due giornate, per garantire da una parte la massima sicurezza per i produttori/espositori e i visitatori, e dall’altra la possibilità di avere un numero presunto di visitatori complessivo tale da dare, una significativa evidenza economica al settore, a beneficio dei produttori e delle aziende presenti.

Saranno 71 produttori/espositori a presentare le produzioni delle filiere agroalimentari della nostra regione: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, in particolare i prodotti ottenuti con materie prime agricole provenienti direttamente dall’azienda partecipante o produzioni sotto regimi di qualità quali DOP, DOC, IG, o ancora i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), i prodotti trasformati ottenuti in prevalenza con materie prime agricole di origine regionale, con particolare attenzione a quelli biologici o in filiera completa dalla materia prima al prodotto finale.

L’ingresso dei visitatori sarà scaglionato. L’ingresso è gratuito, ma su prenotazione obbligatoria tramite apposito form online.

La prenotazione consente l’accesso al Marché au Fort per una durata di tre ore nell’arco dello svolgimento della manifestazione, dalle 8.30 alle 18.30, in entrambe le giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre prossimi. I visitatori prenotati dovranno presentarsi, con la prenotazione cartacea o su cellulare, presso il punto di accredito all’ingresso del borgo di Bard.

Anche per l’organizzazione e lo svolgimento di Marché au Fort 2020 continua la proficua collaborazione instaurata da anni con i partner Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, l’Associazione Forte di Bard e il Comune di Bard, sinergia che ha sempre registrato la piena soddisfazione di tutti per il lavoro svolto.

Sarà presente anche il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste in uno spazio allestito in piazza Cavour, dove sarà possibile scoprire progetti e interventi realizzati con i Fondi europei per lo sviluppo del territorio valdostano.

“L’ormai consolidato appuntamento di Marché au Fort – che rappresenta da sempre un’importante vetrina per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della nostra regione, quest’anno costituisca anche un momento di ripresa dell’attività di promozione per l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali. – sottolinea il presidente della Regione, Renzo Testolin – Con questa iniziativa si intende rilanciare e sviluppare le potenzialità del settore agro-alimentare che, come tutti i settori, ha bisogno di ripartire con entusiasmo e positività per ridare fiducia agli operatori del settore e rilanciare con forza il valore dei nostri prodotti”.

Anche nell’edizione 2020 la Chambre valdôtaine per incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti enogastronomici del territorio, propone l’Iniziativa “Sapori valdostani offerti dalla Chambre”. I visitatori che completeranno l’apposita Tessera a punti in distribuzione presso gli espositori aderenti all’iniziativa potranno usufruire di un Buono prodotti del valore di 10 euro ogni 50 euro di spesa effettuata al Marché. Il buono potrà essere ritirato presso i punti appositamente allestiti lungo il percorso e dovrà essere utilizzato presso un unico espositore.