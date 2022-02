Alpini, Aosta nel 2023 ospiterà il raduno del 1° Raggruppamento

Aosta batte Pinerolo. Sarà il capoluogo regionale infatti ad ospitare il Raduno del 1° Raggruppamento. E lo farà nel settembre 2023, proprio quando sarà celebrato il centenario di Fondazione della Sezione Valdostana dell’A.N.A., costituita il 6 settembre 1923. “Sarà l’occasione per celebrare e ricordare la Storia e la Memoria che le Penne Nere Valdostane abbiano saputo scrivere in un secolo di attività” ricorda una nota. Alpini di tutto il Piemonte, della Liguria e una Delegazione Francese sono attesi in Valle d’Aosta il 23 e 24 settembre 2023.

La scelta di Aosta è arrivata oggi, sabato 12 febbraio, ad Asti, dove era in programma una riunione con tutti i Presidenti delle 25 sezioni che compongono il Primo Raggruppamento Alpino. La delegazione valdostana era guidata dal Presidente Carlo Bionaz e da una rappresentanza del Consiglio Sezionale. Nello scrutinio segreto, il capoluogo regionale ha ottenuto 13 voti a favore, 11 Pinerolo e una scheda bianca.

“Sono molto felice ed orgoglioso ” sottolinea in una nota il Presidente Carlo Bionaz “ Sono felice perché abbiamo saputo mettere in campo le nostre migliori energie, con una sinergia eccezionale degli Enti Istituzionali e Militari che, sin da subito ci hanno assicurato piena collaborazione e sostegno. Il Presidente della Giunta Regionale Erik Lavevaz , il Sindaco di Aosta Gianni Nuti , il Presidente del Celva Franco Manes , il Colonnello Giovanni Santo, Referente in Valle d’Aosta per il Comando Truppe Alpine. Sono orgoglioso perché, nell’anno in cui festeggiamo i 150 anni della nascita degli Alpini, ci è stata riconosciuta ancora una volta la nostra affidabilità organizzativa ampiamente collaudata in passato quando abbiamo ospitato i Campionati Italiani di Sci Alpinismo , le Alpiniadi Invernali, il Raduno Celebrativo per la Medaglia d’Oro del Battaglione Aosta .”

Ed è proprio sul Battaglione Aosta , unico ad essere decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare nella Grande Guerra, che Bionaz ha posto un accento particolare ricordando come i Padri Fondatori della Sezione avessero deciso quel 6 settembre 1923 , di proclamarlo Socio Benemerito ad Honorem.

La macchina organizzativa si è messa già in moto e nelle prossime settimane molti fascicoli verranno assegnati.

“Il lavoro non mancherà e sarebbe bello che in questa occasione tanti “Alpini Dormienti”, sentissero l’orgoglio e la fierezza del loro Cappello andando nella Sede di Villa Brezzi per offrire la loro disponibilità e magari iscriversi all’ANA in uno dei Gruppi della città: l’Aosta , il Saint Martin de Corléans, l’Arco d’Augusto , il Ponte di Pietra” – prosegue la nota – “Sarebbe un segnale gratificante per la Sezione e per coloro che continuano a credere nei Valori degli Alpini”.