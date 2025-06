Aosta Pride: annunciate la date della Pride Week, la prossima parata nel 2026

Giugno è il mese dedicato all’orgoglio LGBTQIA+ e per l’occasione, il Comitato Aosta Pride ha deciso di annunciare che anche quest’anno l’Aosta Pride Week tornerà ad Aosta. Mentre la parata conserva la sua cadenza biennale, le date da segnarsi in calendario per la pride week sono dal 10 al 18 ottobre, per una rassegna di eventi culturali e di intrattenimento per far riflettere, discutere, ridere, ricordare, insomma per puntare i riflettori sulla cultura Queer, anche in Valle d’Aosta.

In attesa di svelare i dettagli del programma, Queer VdA comunica che “le persone del nostro Comitato parteciperanno a molte delle oltre 50 parate in programma quest’anno in Italia e, in particolare, sosterranno i Pride della Rete Piemonte Vda Pride, la piattaforma che raccoglie le organizzazioni dei principali Pride di Piemonte e Valle d’Aosta. Tra questi appuntamenti il Torino Pride, che si svolgerà sabato 7 giugno, Langhe Roero Pride, che colorerà le strade di Alba il 5 luglio e il nuovissimo VCO Pride, prima parata per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che si svolgerà a Omegna il 6 settembre”.