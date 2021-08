Aosta, un nuovo defibrillatore al mercato coperto

Continuano ad aumentare i defibrillatori presenti sul territorio regionale. L’ultimo in ordine di tempo, donato dall’associazione di volontariato Les amis du coeur, è stato installato presso il mercato coperto di Aosta.

Il defibrillatore di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto si aggiunge ai circa 300 presenti sul territorio regionale di cui più di 50 installati presso strutture pubbliche nel comune di Aosta.

I defibrillatori sono strumenti potenzialmente salvavita e la loro diffusione contribuisce ad aumentare le probabilità di sopravvivenza di fronte ad un attacco cardiaco. Proprio in questa direzione si pone la campagna di sensibilizzazione de Les amis du coeur vda, associazione attiva in Valle d’Aosta da oltre venti anni, che ha tra i suoi obiettivi quello della lotta alla morte improvvisa, in particolare con le lezioni di rianimazione cardio-cerebrale e la diffusione dei defibrillatori.