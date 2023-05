Aosta21k, le strade chiuse al traffico e i divieti di sosta per la manifestazione

Al fine di garantire il regolare, sicuro ed ordinato svolgimento della manifestazione Aosta21k, in programma il 27 e 28 maggio ad Aosta con due gare su percorso omologato (l’Aosta21k e la CVA 10K race), una corsa/camminata aperta a tutti (la CAS 5k Buongiorno Aosta) e un percorso ludico-motorio per famiglie (la 2K School & Family), oltre a tutte le iniziative collaterali (come la serata con giocAosta), il Comune di Aosta ha previsto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale in alcune vie e piazze cittadine, da oggi mercoledì 24 maggio a lunedì 29 maggio.

Il Comune invita residenti e coloro i quali siano anche temporaneamente domiciliati nelle vie o piazze indicate nei punti sotto elencati ed in quelle alle stesse limitrofe a non lasciarvi in sosta i propri mezzi e a evitare, per quanto possibile, gli spostamenti mediante l’utilizzo dei loro veicoli durante lo svolgimento degli eventi dell’Aosta21k. Le zone sono indicate anche con i cartelli (come da foto) posizionati in alcune zone della città.

Piazza Ancien Abattoir

Dalle ore 06.00 del giorno 24 maggio 2023 alle ore 18.00 del giorno 29 maggio 2023 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati dall’Organizzazione dell’evento per il montaggio e smontaggio strutture e sosta veicoli al seguito e a corredo dell’evento sportivo, in piazza Ancien Abattoir.

Piazza Arco d’Augusto

Dalle ore 00.00 del 26 maggio 2023 alle ore 24.00 del giorno 28 maggio 2023 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati dall’Organizzazione dell’evento per il montaggio e smontaggio strutture e sosta veicoli al seguito e a corredo dell’evento sportivo, in piazza Arco d’Augusto parte semipedonalizzata;

Dalle ore 00.00 del 27 maggio 2023 alle ore 24.00 del giorno 28 maggio 2023 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati dall’Organizzazione dell’evento per il montaggio e smontaggio strutture e sosta veicoli al seguito e a corredo dell’evento sportivo, in piazza Arco d’Augusto, nel piazzale adibito a parcheggio, antistante le scuole elementari “Ponte di Pietra”.

Tra via Garibaldi e via Torino

Dalle ore 07.00 del 27 maggio 2023 alle ore 18.00 del 28 maggio 2023 è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli compresi quelli in servizio di trasporto pubblico urbano e i veicoli titolari di permesso ZTL che pertanto saranno da ritenere sospesi di validità, in Piazza Arco d’Augusto parte viabile, nel tratto compreso dalla rotatoria tra via Garibaldi e via Torino e il ponte Nuovo su torrente Buthier.

Piazza Mazzini

Dalle ore 00.00 alle ore 18.00 del giorno 28 maggio 2023 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati dai concorrenti della Mezza Maratona in Piazza Mazzini per tutta la sua estensione.

Divieto sosta durante le gare

In data 28 maggio 2023, dalle ore 00.00 alle ore 18.00, è istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, compresi i veicoli titolari di permesso ZTL e i veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea ad eccezione di quelli nella circostanza autorizzati in quanto al seguito della manifestazione sportiva “Aosta 21K ”, nelle seguenti vie e piazze: Via Torino; Via Festaz; Via Partigiani (tratto Nord); C.so Battaglione Aosta, semicarreggiata sud; Via M.te Grivola; Via St. Martin de Corléans, lungo il tratto di strada compreso tra l’intersezione a rotatoria di via Monte Grivola, via Delle Regioni e l’intersezione di Viale Ginevra; Corso XXVI Febbraio; Viale F. Chabod; P.zza A. Augusto, compreso il parcheggio antistante le scuole; Via Garibaldi (tratto Nord); Via Grand Eyvia; Via Garin (ivi compreso il parcheggio antistante il campo di atletica leggera); Via Dalla Chiesa; Via Primo Maggio; Via Paravera, tratto da intersezione a rotatoria con via Primo Maggio fino ad ingresso stabilimento “Cogne”; Via Vittime Col Du Mont; Via Berthet; Via Page; Strada Pont Suaz; Via Kaolack; C.so Lancieri Aosta (ivi compresi i parcheggi pubblici); Via Binel; Via Lys; Via Chambery, tratto tra Via Lys e Via Partigiani; Piazza della Repubblica (carreggiata ambo i lati); Via Aubert; Via De Tillier; P.zza Chanoux; Via P. Pretoria; Via S. Anselmo; Città di Aosta Ville d’Aoste; Via Lucat, tratto a nord di P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto; Via C. Commis.

Le strade chiuse durante le gare

In data 28 maggio 2023, dalle ore 06.00 alle ore 17.00, per lo svolgimento della manifestazione “Aosta 21K” è istituito il temporaneo progressivo divieto di transito a tutti i veicoli, ivi compresi gli autobus in servizio di trasporto pubblico di linea, e ad esclusione dei mezzi di soccorso, in servizio di polizia e dei veicoli tecnici della manifestazione podistica a ciò preposti, nelle vie e piazze di seguito elencate: P.zza Arco d’Augusto ( già in divieto di transito dal 27.05.23 vedi punto “c”) – Via Torino – Via Festaz – Via Partigiani (Nord) – C.so Btg Aosta (semicarreggiata sud) – Via M.te Grivola – Via St. Martin de Corléans (tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con via M.te Grivola – Via Delle Regioni e l’intersezione con viale Ginevra) – Via XXVI Febbraio – Via F. Chabod – Via Grand Eyvia – Via Garin – Via Kaolack – C.so Lancieri Aosta– Via Binel – Via Lys – Via Chambery – Piazza Della Repubblica – Via Gen. Dalla Chiesa – Via Primo Maggio – Via Paravera (lato Sud, direzione Ovest – Est) – Via Vittime Col Du Mont – Via Berthet – Via Page – Strada Pont Suaz – Via Aubert – Via De Tillier – P.za Chanoux – Via Porta Pretoria – Via Sant’Anselmo – Via Garibaldi – via Conseil des Commis – via De Maistre (Sud);

Modifiche alla circolazione stradale

In data 28 maggio 2023, dalle ore 06.00 e fino al termine della competizione “Aosta 21K” nelle vie e piazze cittadine sotto elencate, in maniera progressiva su disposizione degli agenti di polizia stradale ex. art. 12 CdS, sono inoltre istituite le seguenti ulteriori temporanee modifiche alla circolazione stradale:

-l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in attestazione da Via Avondo su Via Garibaldi; l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in attestazione da Via Esperanto su Via Garibaldi;

-l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra in Via Carrel per i veicoli provenienti da Via Lucat, Via Vevey, Via C. Commis;

-l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in attestazione da via Tour de Pailleron su via Conseil des Commis e di svolta a destra per quelli in attestazione da via Cretier sulla medesima via;

– l’istituzione del divieto di accesso in via Carducci nel senso di marcia ovest – est;

– l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra da via Bramafam su via Carducci; l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra dal piazzale retrostante la sede del partito dell’Union Valdotaine su via Carducci;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria di Via Partigiani – Via Festaz – Via Chambery ed istituzione del contestuale obbligo di svolta a destra su Via Partigiani – Via Carducci per i veicoli provenienti da Via Chamolé;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli della Via Monte Vodice nel tratto compreso tra Via Cesare Battisti e l’intersezione con Piazza della Repubblica, Viale Partigiani e Corso Battaglione Aosta e la contestuale istituzione del temporaneo obbligo di svolta a destra in Via Cesare Battisti per i veicoli percorrenti Via Monte Vodice;

– l’istituzione del temporaneo senso unico di marcia con direzione Est – Ovest in Via Cesare Battisti;

– l’istituzione della temporanea chiusura alla circolazione stradale in via Piccolo San Bernardo con direzione ovest – est, tratto compreso tra via Montmayeur e l’intersezione con la SS. 26 ad ovest (cavalcavia);

– l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Via Montmayeur in attestazione su Via P.S. Bernardo; l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra in Via Montmayeur da Via P.S. Bernardo con direzione di marcia Ovest – Est per i veicoli provenienti dall’area cimiteriale del comune di Aosta;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria di Via P.S. Bernardo – Via Chambery – C.so Battaglione Aosta – Via Monte Grivola – Via Conte Crotti;

– l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra o a destra all’intersezione con via Alessi e via Brean per i veicoli che percorrono la via Mte Grivola con direzione Nord – Sud;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione tra la Via Chambery, la Via Lys e la Via dell’Archibugio;

– l’istituzione del temporaneo obbligo di proseguire diritto per i veicoli percorrenti Via Parigi alle seguenti intersezioni: Parigi – innesto Via St Martin de Corléans, Parigi – traversa laterale adducente al civico 308, Parigi – Reg. Arionda, Parigi – Via Mus, Parigi – via Bich, – Parigi – Via Delle Regioni, Parigi – via Chaligne;

– l’istituzione per tutti i veicoli del temporaneo divieto di circolazione nella corsia Ovest di Viale Ginevra all’altezza dell’intersezione a rotatoria di Via Parigi, Via Edelweyss, Via G. S. Bernardo, Via Roma;

– l’istituzione del temporaneo obbligo di proseguire diritto per tutti i veicoli percorrenti Via Roma alle seguenti intersezioni: Roma – C.so Padre Lorenzo, Roma – Strada Salita della Consolata in entrambi gli svincoli;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria di Via Mte Grivola – Via Chamonin – Via Saint Martin De Corléans – Via delle Regioni;

– l’istituzione in Via Fiollet per tutti i veicoli del temporaneo senso unico di marcia con direzione Sud – Nord e del contestuale divieto di immissione su Via Saint Martin De Corléans;

– l’istituzione del temporaneo divieto di immissione da Via Petigat (Sud) in Via Saint Martin De Corléans;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria di Via Saint Martin De Corléans – Via Adamello – Via Monte Vodice;

– l’istituzione del temporaneo divieto di transito in Via Mte Solarolo nel tratto compreso tra Via Mte Pasubio e Via Saint Martin De Corléans e del contestuale obbligo di svolta a sinistra su Via Monte Pasubio per i veicoli percorrenti Via Monte Solarolo;

– l’istituzione del temporaneo obbligo di proseguire diritto per i veicoli percorrenti Via Zimmermann – Via Guedoz all’intersezione con Via Della Pace;

– l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a destra in Via Ginevra per i veicoli percorrenti Via Guedoz;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli dell’intersezione tra Via XXVI Febbraio e Via Della Pace;

-l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli dell’intersezione tra Via XXVI Febbraio, Corso Padre Lorenzo e Viale Chabod;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli dell’intersezione tra Via De La Pierre (Sud) e Viale F. Chabod;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria tra Viale Chabod, Strada Salita Consolata ed il parcheggio a quest’ultima adiacente;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli dell’intersezione tra Via G. Rey e Viale Chabod;

– l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra da via Pasquettaz lato nord in via Pasquettaz lato sud all’intersezione della rotatoria sul nuovo ponte sul torrente Buthier;

– l’istituzione del temporaneo divieto di transito a tutti i veicoli in Via Valli Valdostane, nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con Via Caduti del Lavoro e Via Clavalité e l’intersezione a rotatoria di Via Valli Valdostane, Via Vittime Lavoratori del Col Du Mont e la strada Borgnalle;

– l’istituzione del temporaneo obbligo di proseguire diritto per i tutti veicoli in transito nell’intersezione tra Via Caduti del Lavoro e Via Clavalité e diretti in Via Valli Valdostane;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria di Via Valli Valdostane, Via Vittime Lavoratori del Col Du Mont e la strada Borgnalle;

– l’istituzione per tutti i veicoli dell’obbligo di proseguire diritto all’intersezione tra il cavalcavia di C.so Ivrea e la strada Borgnalle;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione tra Piazza Battaglione Cervino e Via Berthet; l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione tra la Via Berthet e la Via Page;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione tra Via Page, via Croix Noire e la strada di accesso all’arena Croix Noire;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria tra la Strada Pont Suaz – Via Vittime Lavoratori del Col Du Mont – Via Primo Maggio – Via Dalla Chiesa;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare di via Dalla Chiesa e di via Garin;

– l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria tra Via Gen. Dalla Chiesa ed il tratto di strada di collegamento compreso tra Via Gen. Dalla Chiesa e Via Paravera (tratto di strada antistante l’ipermercato Gros Cidac) e del piazzale di sosta della cabinovia per Pila;

– l’istituzione del temporaneo divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di via Paravera compreso tra via Pont Suaz, l’intersezione a rotatoria con la via Primo Maggio fino al passaggio a livello oltre la portineria “COGNE”;

– il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di via strada del Pont Suaz;

Divieti di transito e sosta con rimozione forzata



Dalle ore 20.00 del 27 maggio 2023 alle ore 20.00 del 28 maggio 2023 è istituito il temporaneo divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto per i mezzi nella circostanza autorizzati, sul parcheggio ubicato a sud di via Clavalité e ad est del locale Comando Regionale della GdF, al fine di ricoverare temporaneamente i veicoli sottoposti alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata adottata in violazione alle norme del vigente Codice della Strada ed in violazione della presente ordinanza, da parte del soggetto concessionario del relativo servizio.

La riapertura delle arterie stradali interessate dai percorsi competitivi e delle relative strade ivi adducenti, in maniera graduale e progressiva, potrà essere attuata solamente nel rispetto dei principi di tutela della circolazione stradale e pedonale e comunque sotto le direttive degli agenti di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS dietro indicazione degli eventuali profili direttivi del Corpo di Polizia Locale.

Le zone ZTL

Ai sensi dell’art. 7 delle Nuove Norme di gestione delle ZTL approvate con Deliberazione di Giunta n. 82/2021, lo spegnimento del sistema di videocontrollo e sanzionamento degli accessi non consentiti ai varchi, con le seguenti modalità:

– Tutti i Varchi di video controllo accessi ztl nei seguenti orari:

– dalle ore 01.00 del 24/05/2023 alle ore 24.00 del 29/05/23;

Qualora ritenute necessarie per il regolare, sicuro ed ordinato svolgimento delle manifestazioni “Aosta 21K“, eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale, anche in deroga alla presente ordinanza, possono essere impartite dagli Agenti e Funzionari di polizia stradale preposti al servizio di disciplina della viabilità ex artt. 11 e 12 C. d. S..