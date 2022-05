Aperte le iscrizioni all’Istituto musicale pareggiato

Al motto di “Si, Mi Do alla musica” sono aperte fino al 30 giugno le iscrizioni per l’anno accademico 2022-23 al Conservatoire de la Vallée d’Aoste, l’Istituto musicale pareggiato, che aumenta la sua offerta didattica.

Si parte dalla formazione di base, con corsi per chi si avvicina allo studio di uno dei 21 strumenti musicali o al canto, per poi passare a quelli propedeutici che introducono al mondo dell’alta formazione artistica e musicale. All’interno di quest’area sono organizzati corsi accademici di primo livello della durata di 3 anni e di secondo livello (biennio), equivalente alla laurea magistrale. Due percorsi formativi che rispettano gli standard europei e uniformati ai principi dell’ECTS, l’European Credit Transfer System. È inoltre possibile frequentare corsi singoli (afam e propedeutici con l’acquisizione dei relativi crediti o certificazioni) e corsi liberi rivolti a chi invece vuole approfondire e perfezionare le proprie competenze strumentali, tecniche e interpretative, al di fuori di un percorso di studio definito.

L’offerta formativa del Conservatoire de la Vallée d’Aoste include anche una serie di attività collaterali quali stage, masterclass, seminari con l’intervento di esperti di fama, collaborazioni esterne per l’orchestra e il coro del Conservatoire, esibizioni in concerti pubblici e privati e scambi didattico-artistici con altri Conservatori.

“Chi vuole imparare a suonare uno strumento musicale deve incominciare da bambino”, spiega Marinella Tarenghi, direttrice dell’Istituto. “La capacità di apprendimento privilegia la giovane età, per questo diamo grande importanza alla nostra filiera didattica interna. Sono previste lezioni individuali, nelle quali approfondire e affinare gli aspetti tecnici e artistici dello strumento e lezioni collettive, di piccoli e grandi gruppi, per condividere il piacere di suonare insieme. Crediamo molto nella collaborazione e nel confronto, pensiamo siano due valori fondamentali per la formazione. Conservatoire de la Vallée d’Aoste è anche sinonimo di ricerca e produzione artistica. Chi sogna di intraprendere una carriera professionale nel mondo della musica può scegliere tra le attività specialistiche in grado di fornire conoscenze mirate. Grazie anche al coinvolgimento di docenti ed esperti di fama internazionale, ci impegniamo a costruire le basi per un futuro brillante”.

Sul sito internet https://www.iscriviti.consaosta.it/ è disponibile la guida all’orientamento con tutte le opportunità formative del Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Il calendario accademico verrà pubblicato sul sito https://www.consaosta.it/ , dove si possono trovare anche tutte le informazioni relative ai programmi e alle quote di iscrizione. Informazioni disponibili anche in segreteria, all’interno della suggestiva Torre dei Balivi di Aosta che ospita la sede dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta.