Arpa Valle d’Aosta collabora al progetto TraceRadon

La strumentazione utilizzata per la misurazione in continuo del radon

Con la firma di una Letter of Agreement, l’Arpa della Valle d’Aosta – l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ufficializza il suo ingresso nella collaborazione del progetto TraceRadon.

L’iniziativa riunisce in sé diversi ambiti – quelli dell’atmosfera, dei cambiamenti climatici e della radiazione ambientale – sotto il “cappello” dell’Euramet, l’Associazione Europea degli Istituti Nazionali di Metrologia.

L’obiettivo del progetto, articolato in 4 gruppi di lavoro tecnici, è quello di raggiungere misure affidabili di basse concentrazioni di radon atmosferico (1-100 Bq/m3) e di flusso di radon dal suolo in continuo, da utilizzare per la valutazione e miglioramento (metodo RTM) dei modelli di dispersione e traporto atmosferici.

Non solo, dal momento che una delle finalità è anche quella di validare gli attuali modelli di flusso di radon dal suolo per arrivare a mappe dinamiche di concentrazione e flusso.

L’Arpa della Valle di Aosta parteciperà, in collaborazione con l’Enea e Arpa Piemonte al “WP2”, gruppo di lavoro che sta sviluppando le metodiche teoriche e strumentali di misura.