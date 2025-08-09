Cambia il Comandante al battaglione “Aosta” dell’Esercito

Avvicendamento al vertice del battaglione “Aosta” del Reggimento Addestrativo della Scuola Militare Alpina. Nella cerimonia tenutasi ieri, venerdì 8 agosto, alla Caserma Battisti, il tenente colonnello Valentina Balassone ha passato il comando al tenente colonnello Fabio Salducco. A presiedere la cerimonia, il comandante del reggimento addestrativo, il colonnello Alessandro Ianzini. Presente anche la rappresentanza della sezione valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini.

Il tenente colonnello Balassone lascia il comando, per assumere un incarico nello staff del comando della Brigata Alpina Taurinense, dopo due anni durante i quali il battaglione ha organizzato e portato a termine sei moduli integrativi per le truppe Alpine (corsi di specializzazione alpina per i giovani militari in ferma iniziale), nove corsi mountain warfare (combattimento in ambiente montano), due corsi tecnico-applicativi per i giovani ufficiali neo-assegnati alle truppe alpine e due corsi di specializzazione per i marescialli di nuova assegnazione alle truppe alpine.

Il nuovo comandante del battaglione giunge alla Scuola Militare Alpina di Aosta dopo un lungo periodo di servizio al terzo reggimento Alpini di Pinerolo (Torino) e successivamente al Centro di Addestramento Tattico di secondo livello di Brunico (Bolzano). Per lui è un ritorno in Valle, dopo aver partecipato al Corso tecnico applicativo da neo-assegnato alle truppe alpine e ai successivi corsi di specializzazione alpina.