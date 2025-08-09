Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 09 Agosto
  • 16:59

Cambia il Comandante al battaglione “Aosta” dell’Esercito

Il tenente colonnello Fabio Salducco ha assunto ieri, venerdì 8 agosto, il comando, subentrando al tenente colonnello Valentina Balassone, che assumerà un incarico nello staff della Brigata Alpina Taurinense.
La cerimonia di cambio del Comandante.
Società

Avvicendamento al vertice del battaglione “Aosta” del Reggimento Addestrativo della Scuola Militare Alpina. Nella cerimonia tenutasi ieri, venerdì 8 agosto, alla Caserma Battisti, il tenente colonnello Valentina Balassone ha passato il comando al tenente colonnello Fabio Salducco. A presiedere la cerimonia, il comandante del reggimento addestrativo, il colonnello Alessandro Ianzini. Presente anche la rappresentanza della sezione valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Il tenente colonnello Fabio Salducco.

Il tenente colonnello Balassone lascia il comando, per assumere un incarico nello staff del comando della Brigata Alpina Taurinense, dopo due anni durante i quali il battaglione ha organizzato e portato a termine sei moduli integrativi per le truppe Alpine (corsi di specializzazione alpina per i giovani militari in ferma iniziale), nove corsi mountain warfare (combattimento in ambiente montano), due corsi tecnico-applicativi per i giovani ufficiali neo-assegnati alle truppe alpine e due corsi di specializzazione per i marescialli di nuova assegnazione alle truppe alpine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Il tenente colonnello Valentina Balassone

Il nuovo comandante del battaglione giunge alla Scuola Militare Alpina di Aosta dopo un lungo periodo di servizio al terzo reggimento Alpini di Pinerolo (Torino) e successivamente al Centro di Addestramento Tattico di secondo livello di Brunico (Bolzano). Per lui è un ritorno in Valle, dopo aver partecipato al Corso tecnico applicativo da neo-assegnato alle truppe alpine e ai successivi corsi di specializzazione alpina.

La rappresentanza dell'Ana valdostana
La rappresentanza dell’Ana valdostana.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
ValleeNotizie bannerx generico
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI