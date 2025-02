L’Associazione nazionale alpini ha devoluto i 30mila euro raccolti al Marché Vert Noël

Nell’edizione 2024/25 del Marché Vert Noël – di ritorno nel “salotto buono” della città – l’Associazione nazionale alpini ha raccolto complessivamente 30mila euro grazie all’ormai tradizionale chalet che distribuisce vin brûlé.

Somma che ieri a Villa “Bezzi” – sede della sezione valdostana dell’Ana – è stata consegnata in beneficenza. Le due realtà beneficiate quest’anno degli alpini sono state l’associazione Barbara & Co. ed il progetto Giulia è Amore. A ciascuna di esse è stato consegnato un assegno di 15mila euro per il sostegno alle loro attività.