L’Istituto Zooprofilattico è diventato Laboratorio di riferimento per l’Irlanda del Nord

Aosta - L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è stato identificato come Laboratorio nazionale di riferimento dell'Irlanda del Nord dall’Agenzia britannica Food Standards Agency (Fsa) per gli stafilococchi coagulasi positivi.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è stato identificato come Laboratorio nazionale di riferimento dell’Irlanda del Nord dall’Agenzia britannica Food Standards Agency (Fsa) per gli stafilococchi coagulasi positivi.

Il ruolo del Laboratorio dell’Istituto, diretto dalla dottoressa Lucia Decastelli, sarà quello di fornire consulenza scientifica e supporto tecnico ai laboratori e alle autorità competenti dell’Ulster.

La Fsa aveva approvato, il 14 maggio scorso, la candidatura dell’Izs. La collaborazione a titolo oneroso prenderà il via il prossimo 15 luglio e terminerà il 31 marzo 2025.

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’Izs effettuerà diverse attività:

coordinamento dei laboratori ufficiali per armonizzare e migliorare i metodi e il loro utilizzo;

organizzare i test comparativi tra laboratori ufficiali;

assicurare la diffusione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

fornire assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l’attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali e dei programmi di controllo coordinati;

mantenere aggiornati gli elenchi dei materiali di riferimento;

predisporre corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali;

su richiesta dell’autorità competente, assistenza nella diagnosi di focolai di origine alimentare e in caso di non conformità delle partite, effettuerà l’identificazione degli Stafilococchi e delle loro Enterotossine negli alimenti.

“La scelta dell’autorità britanniche di affidarci un incarico strategico per l’Irlanda del Nord è un riconoscimento a livello internazionale delle nostre competenze e della nostra professionalità – spiega il Direttore generale dell’Istituto zooprofilattico Angelo Ferrari –. Dal 2007 siamo il Laboratorio di Riferimento Nazionale per il nostro Paese. Abbiamo maturato tanta esperienza che è stata valutata in modo eccellente dalle autorità britanniche, che ringraziamo per averci assegnato questo ruolo di grande responsabilità. Pe noi è motivo di orgoglio. Un plauso va a tutto il Personale per l’impegno profuso che ci ha permesso di diventare un punto di riferimento nella materia a livello internazionale”.