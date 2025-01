Nevica nel fondovalle, precipitazioni previste anche per domani

Ha iniziato a nevischiare, nelle ultime ore di oggi, domenica 19 gennaio, su Aosta e il fondovalle. Uno scenario (più netto nel settore sud-orientale della Valle) che, stando al bollettino meteo del Centro funzionale della Regione, è destinato a protrarsi anche domani, lunedì 20.

La previsione parla infatti di cielo “molto nuvoloso, con deboli nevicate sparse oltre 600-700 metri, in particolare presso il Piemonte”. Le temperature domani saranno “in lieve calo in montagna, minime in lieve aumento nel fondovalle”.

La situazione dovrebbe vedere ancora “qualche fiocco al mattino, alternato a schiarite, più ampie in serata” nella giornata di dopodomani, martedì 21 gennaio. Tra mercoledì sera e giovedì mattina, “deboli nevicate oltre 800-1000 metri”. In seguito, “nuvolosità irregolare, con schiarite alternate ad annuvolamenti”.