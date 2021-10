Oscar Green 2021, la finale Piemonte e Valle d’Aosta al Forte di Bard

Bard - La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 20 ottobre a partire dalle 10. Tre le aziende valdostane in concorso ad uno dei premi delle sei categorie degli Oscar green.

Per la prima volta sarà la Valle d’Aosta ad ospitare la Finale interregionale Piemonte e Valle d’Aosta degli Oscar Green 2021, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa Piemonte e Valle d’Aosta e giunto alla XV edizione.

La cerimonia di premiazione dell’iniziativa, dedicata all’innovazione dei giovani imprenditori agricoli che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori danneggiati dall’emergenza sanitaria, si svolgerà nella splendida cornice della Ala degli Archi candidi del Forte di Bard, in bassa Valle, mercoledì 20 ottobre a partire dalle ore 10.

Qui si riuniranno, oltre ai Presidenti, ai direttori e ai delegati provinciali di Coldiretti Piemonte e Valle d’Aosta, i 13 candidati in gara per il premio al miglior progetto imprenditoriale. Tra i finalisti sono presenti anche tre aziende valdostane.

Dall’agrigelato, allo zafferano, dalla coltivazione di varietà locali di carciofi e di peperoni alla birra artigianale passando per sistemi all’avanguardia di monitoraggio del benessere animale o a progetti innovativi di marketing integrato: i focus dei progetti che parteciperanno alla finale e che ambiscono ad uno dei primi premi sono tanti e diversi tra loro. Li accomuna il fatto di essere nati dall’ingegno e dall’impegno di giovani imprenditori di Coldiretti.

Sei in tutto le categorie a confronto – Impresa 5.terra, Sostenibilità, Fare rete, Noi per il sociale, Campagna Amica e Creatività – in cui emergeranno le idee che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione.

“Questo concorso, arrivato alla sua quindicesima edizione è il segno tangibile e concreto dell’iniziativa di tanti giovani agricoltori capaci di coniugare tradizione e innovazione, attraverso le nuove tecnologie, la promozione e valorizzazione dei prodotti e la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo che favoriscono l’incontro tra le aziende e i consumatori” sottolinea Jair Vidi, Delegato Giovani Impresa di Coldiretti Valle d’Aosta.

La cerimonia di premiazione, organizzata nel rispetto delle normative anti Covid, sarà anche trasmessa in streaming sulle due pagine FB di Coldiretti Piemonte e Valle d’Aosta.