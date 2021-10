Più di 10.000 presenze per Marché au Fort 2021

Bard - Tutti esauriti i 1.400 buoni del valore di 15 euro distribuiti dalla Chambre. In in 3.023 hanno visitato nella due giorni il Forte di Bard.

Dopo un’edizione dai numeri e tempi contingentati causa Covid, Marché au Fort assapora il ritorno alla normalità. Nella due giorni di manifestazione sono stati 10.800 visitatori, 3.500 nella prima giornata di sabato 9 ottobre e 7.300 in quella di domenica 10 ottobre.

“Siamo molto soddisfatti: l’organizzazione ha funzionato bene, riuscendo a coniugare il rispetto dei protocolli di sicurezza con la volontà delle persone di tornare a incontrarsi e a vivere in presenza eventi come questo. – sottolinea in una nota l’Assessore regionale all’Agricoltura Davide Sapinet – L’alto afflusso di visitatori ha dimostrato, ancora una volta, l’interesse e l’attrattività del nostro settore enogastronomico, che è espressione di prodotti di alta qualità, radicati sul territorio e legati alle tradizioni. Il Marché au Fort ha il grande pregio di dare visibilità alle nostre aziende, anche a quelle più piccole, che per la nostra regione sono una vera ricchezza, di impegno, passione, di storie personali e familiari”.

Alla manifestazione, organizzata dall’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, in collaborazione con la Chambre valdôtaine, l’Associazione Forte di Bard e il Comune di Bard, erano presenti 65 aziende, appartenenti alle varie filiere dell’agroalimentare regionale: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti sotto regimi di qualità DOP, DOC, IG, prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), prodotti trasformati e biologici.

Riscontri positivi anche da parte della Chambre Valdôtaine. Tutti esauriti i 1.400 buoni del valore di 15 euro distribuiti nelle due giornate della manifestazione a seguito di un acquisto di almeno 50 euro presso le imprese espositrici, con una spesa minima generata per le imprese di oltre 90 mila euro. Da una prima analisi dei buoni la maggioranza degli acquirenti provenivano da fuori Valle (82%), con una prevalenza di acquirenti piemontesi (50%) e lombardi (25%). Il 15% dei buoni prodotto sono andati a visitatori valdostani, mentre il 3% è andato a visitatori esteri, in particolare provenienti da Svizzera e Francia.

“Si tratta certamente di un risultato positivo – commenta il Presidente della Chambre Roberto Sapia – complice l’evoluzione della situazione pandemica, i risultati, sia in termini di presenze sia soprattutto in termini di acquisti, sono positivi. Parliamo infatti di un aumento di circa il 30% rispetto al risultato dello scorso anno per quanto riguarda la spesa minima generata per le imprese ed i buoni spesa messi a disposizione dei visitatori sono andati esauriti nonostante avessimo previsto un aumento di 200 tagliandi rispetto allo scorso anno.”.

Fra sabato e domenica, inoltre, in 3.023 hanno visitato il Forte di Bard.