Riaperta la viabilità in corso XXVI Febbraio, ad Aosta. Ma la chiusura delle gallerie si fa sentire

Dopo le code dei giorni scorsi da oggi, venerdì 3 luglio, è stata riaperta la viabilità in corso XXVI Febbraio. A comunicarlo, il Comune di Aosta. La decisione – spiega una nota – è stata assunta dall’Amministrazione comunale alla luce della situazione della viabilità degli ultimi giorni, “con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva alle criticità emerse nella circolazione cittadina”.

E se il 15 giugno – giorno dell’inizio dell’intervento alle gallerie che collegano l’autostrada A5 con statale 27 – tutto era filato liscio, ora “la riapertura consente infatti di intervenire con prontezza su un assetto del traffico che sta già risentendo, specialmente nei giorni precedenti, in modo evidente degli effetti prodotti dalla chiusura delle gallerie di Sorreley”.

Il nuovo quadro della circolazione cittadina – dice sempre il Comune – “impone una revisione immediata anche di scelte programmatorie e organizzative già definite, in un contesto che richiede continui adattamenti e una costante capacità di risposta”.

In particolare, “l’attuale situazione non consente di proseguire come programmato con gli interventi di manutenzione sulla fascia nord della città, perché un ulteriore carico sulla viabilità urbana rischierebbe di aggravare in misura non sostenibile le criticità già presenti”.

Per questo, “la riapertura di corso XXVI Febbraio si rende quindi necessaria anche per evitare un sovraccarico della rete stradale cittadina e per preservare condizioni minime di fluidità del traffico”.

Con un però: “L’Amministrazione comunale sottolinea che gli interventi sulle reti e sulle infrastrutture dei servizi pubblici restano una priorità e rappresentano un investimento importante per la città. Il Comune di Aosta, insieme ai diversi gestori e soggetti coinvolti, continua a lavorare per migliorare e rendere più sicure le reti del gas, dell’illuminazione, del teleriscaldamento, della fibra e più in generale i servizi essenziali a supporto della vita quotidiana della comunità”.

“Si tratta di attività necessarie e strategiche che richiedono una programmazione attenta e continuamente aggiornata in relazione alle condizioni della viabilità e del traffico – spiegano ancora da piazza Chanoux –. La riapertura di corso XXVI Febbraio rappresenta un primo intervento concreto adottato per alleggerire le criticità emerse e per ristabilire un equilibrio viabilistico più sostenibile, nella consapevolezza che la situazione richiederà un monitoraggio costante anche nei prossimi giorni”.

Il Comune di Aosta, conclude la nota, “continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del traffico cittadino, valutando ogni ulteriore misura utile a contenere i disagi e a garantire la migliore funzionalità possibile della viabilità urbana”.