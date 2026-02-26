Tornano nelle piazze valdostana le gardenie e le ortensie dell’Aism

In occasione della Giornata internazionale della donna, torna anche in Valle d’Aosta la campagna nazionale Bentornata Gardensia, promossa dall’Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo, infatti, le piazze si coloreranno di gardenie e ortensie, simboli dell’iniziativa solidale che ogni anno coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia.

Scegliendo una gardenia e, o, un’ortensia Aism sarà possibile contribuire concretamente al sostegno della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e ai servizi offerti dalla sezione di Aosta, a supporto delle persone e delle loro famiglie.

È inoltre attiva, fino al 6 marzo, la prevendita delle piante solidali.

I punti di distribuzione in Valle d’Aosta sono:

Aosta – place des Franchises – 6, 7 e 8 marzo

Aosta – Porta Prætoria – 7 e 8 marzo

Aosta – ospedale regionale – 5 e 6 marzo, 9 e 10 marzo

Aosta – supermercato Gros Cidac – 5, 6, 7 e 8 marzo

Châtillon – Carrefour Express – 7 e 8 marzo

Courmayeur – piazza Abbé Henry – 7 e 8 marzo

Saint-Vincent – piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – 7 e 8 marzo

A queste, spiega l’Aism, si aggiungeranno in seguito altri appuntamenti sul territorio. “L’iniziativa – si legge in una nota dell’Associazione – rappresenta un’occasione concreta per unire un gesto simbolico, legato alla Festa della donna, a un importante impegno sociale a favore della ricerca e dell’assistenza sul territorio”.