Venerdì 7 ottobre esordisce il mercato in piazza della Repubblica

Lo spunto era arrivato mesi fa, quando si cercavano alternative per l’edizione 2022/23 del Marché Vert Noël, che al posto del Teatro romano – indisponibile per una serie di interventi – si “diffonderà” in città tra piazza Caveri, piazza Giovanni XXIII e piazza Roncas.

All’epoca, l’assessora comunale alle Attività produttive Alina Sapinet spiegava, dando tra le ipotesi per il Marché anche piazza della Repubblica, che “l’idea è quella di insediare lì un mercato settimanale rionale per cominciare ad animarla”.

Il momento è ora giunto. Venerdì prossimo, 7 ottobre, la piazza ospiterà per la prima volta un “mercato di quartiere”, come segnalato anche sul sito web comunale. Nel dettaglio, questa prima edizione – che diventerà consuetudine ogni venerdì – vedrà la presenza complessiva di 15 banchi. Tre di questi saranno dedicati ai prodotti alimentari e altrettanti a quelli non alimentari, mentre i restanti nove metteranno in vendita prodotti agricoli.