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  • Aosta
  • Ultima modifica: 28 Giugno
  • 17:57

Ciclismo, Michel Negrini è bronzo ai campionati italiani assoluti di trials

Bene, nello scorso weekend, anche altri valdostani impegnati in diverse competizioni: Giulia Challancin prima tra le Elite Donne a Limone Piemonte; Alessandro Saravalle secondo a Monte di Malo; Elisa Giangrasso in top10 a Sora (Frosinone).
Michel Negrini
Sport

Michel Negrini ottimo protagonista, nello scorso fine settimana, ai campionati italiani assoluti di Trials. Il ciclista valdostano si è messo al collo la medaglia di bronzo. Per decidere l’assegnazione della maglia tricolore si è dovuto attendere l’ultima zona di gara, in una finale tirata, che ha incoronato Diego Crescenzi, davanti a Marco Bonalda. Serrata anche la sfida per la terza piazza, che ha premiato Negrini, in gara per il Team Trisports VdA, riuscito a sopravanzare Cristian Bursi.

“Sono molto soddisfatto di questo terzo posto nella rassegna tricolore: – ha commentato il valdostano al termine della competizione – seppur sbagliando nella prima zona della finale, sono riuscito a mantenere la concentrazione e a recuperare nel finale”.

via del sale limone challancin
Giulia Challancin alla Via del Sale di Limone Piemonte.

E oltre alla medaglia tricolore di Michel Negrini, l’indomani il Team Trisports VdA ha festeggiato anche le ottime prestazioni nelle GranFondo di Giulia Challancin, prima in 2h 52’ 32” nella categoria Elite Donne e 72° posto assoluto a Limone Piemonte (nella Via del Sale Mtb), e di Alessandro Saravalle, secondo in 2h 54’ 09” nella Marathon dell’Altopiano a Monte di Malo/Schio (Vicensza).

Nella sfida s Sora (Frosinone) per la maglia tricolore Allievi Donne Juniores della Strada, sempre lo scorso weekend, Elisa Giangrasso è stata tra le protagoniste della corsa, assieme alla sua squadra, il Team Libertas Ceresetto. Quando mancavano trenta km dallo striscione d’arrivo, nel penultimo giro, una fuga di sette vedeva protagoniste Giangrasso e la compagna di sodalizio Jolanda Sambi, sortita che è stata riassorbita dalla dozzina di inseguitrici.

ci strada giangrasso
Elisa Giangrasso ai campionati italiani su strada.

Nell’ultima tornata la valdostana ci riprova in compagnia di un’altra compagna di team, Carlotta Cambi, azione portata nella salita che porta sotto lo striscione d’arrivo. All’ultima curva, a 350 metri dal traguardo, rientrano prepotentemente in sei a giocarsi la vittoria in volata. A spuntarla è stata Maria Acuti (Biesse-Carrera), davanti a Carlotta Petris (Team Ceresetto) e a Elisa Bianchi (Biesse-Carrera). Giangrasso ha chiuso in ottava posizione e la Ceresetto Canturina ha piazzato quattro atlete nelle migliori dieci e sei nella top 20.

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