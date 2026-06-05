Con la Cicloscalata Gressan-Pila si assegnano i titoli regionali della montagna

A due settimane dall’emozionante tappa del Giro d’Italia, la strada regionale per Pila torna ad accogliere i ciclisti con la Cicloscalata Gressan – Pila, organizzata dal GS Aquile, in programma per domenica 7 giugno.

La classica valdostana, giunta alla sua 22ª edizione e riservata alle categorie amatoriali, negli anni ha saputo attirare partecipanti anche da Piemonte, Lombardia e Liguria e, dopo una pausa nel 2025, sarà valida per l’assegnazione del titolo di Campione regionale della Montagna per categorie.

La partenza è fissata alle 10 dalla località la Borettaz di Gressan, e porterà i concorrenti ai 1850 metri di Pila. Il record sui 19 chilometri del percorso appartiene a Wladimir Cuaz (51’05”) nel 2018, che ha nel palmares ben cinque successi (quattro consecutivi), mentre al femminile il primato è di Simona Massaro con l’incredibile crono di 56’43”. Nel 2024 vinsero lo stesso Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 53’23”) e Charlotte Bonin (Gs Aquile; 1h 05’21”).