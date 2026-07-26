Michel Careri ancora nella top 10 agli europei giovanili di Mountain Bike

Nuovo “assolo” di Michel Careri, nel pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio ai campionati europei giovanili di Mountain Bike, che si sono conclusi a Cheile Gradistei (Romania). Nel cross country riservato agli Under 17, il valdostano dell’Orange Bike Team si è confermato – con un 9° posto (42’ 29”) – migliore degli italiani al traguardo.

Il titolo continentale di categoria è andato al belga Lars Peers (40’ 26”), seguito dallo svizzero Aubin Favre (40’ 30£) e da un altro belga, Tijl Vanhaverbeke (40’42”).

Tra le Under 16 donne, la valdostana in gara, Matilde Anselmi, ha tagliato il traguardo ventiduesima, con una prestazione cronometrica di 44’ 47”. Nona la migliore delle italiane, Beatrice Maifré (della rappresentativa Lombardia, 41’ 35”).

Il titolo europeo femminile se l’è aggiudicato la ceca Marianna Erbenova (38’ 52”), davanti alla britannica Olivi Poole (39’ 09”) e all’austriaca Sandra Pink (39’ 10”).

Michel Careri miglior italiano nell’Xcc-Short track degli europei giovanili di mountain bike

25 luglio 2026, ore 18.33

Il valdostano Michel Careri è risultato il migliore degli italiani Under 17 nell’Xcc-Short Track dei campionati europei giovanili di Mountain Bike, in corso a Cheile Gradistel (Romania). L’atleta dell’Orange Bike Team, che gareggia nella squadra Drom Bikes All1, si è classificato nono, in 15’ 15”, dopo una volata “lunga” per il podio, che ha coinvolto dieci concorrenti.

A vincere, il belga Tujl Vanhaverbeke (15’ 02”), davanti al ceco Onbdrej Bukovsky, accreditato delle stesso tempo, e allo svizzero Aubin Favre (15’03”). L’apertura della rassegna continentale riservata ad Allievi ed Esordienti era stata affidata, l’altro ieri, giovedì 23 luglio, alla Team relay.

In questa prova, ventunesima posizione (terza tra le formazioni italiane) per la Drom Bikes All3 (33’ 22”), con il biellese Giovanni Spina, il valtellinese Matteo La Capria e Matilde Anselmi (Orange Bike Team). Quarantaduesimo il Drom Team All1 del torinese Davide Quattrone, Michel Careri e la varesina Caterina Prataviera (35’ 42”).

La prova ha visto imporsi il terzetto svizzero formato da Aubin Favre, Mic Willy e Lena Breitler (29’ 54”) che ha preceduto la formazione mista degli olandesi Xavier Van Geldorp e Tijn Nijhof e la ceca Andrea Freuddlova (30’ 14”) e i tedeschi Colin Riess, Lina Baldauf e Benjamin Huber (30’ 21”).

Oggi e domani, spazio al Cross country. A chiudere gli europei, domani, domenica 26, l’Xco degli U15 e U16. In quest’ultima categoria, alle 14 la competizione femminile, alle 15.30 quella maschile, che vedrà al via Matilde Anselmi e Michel Careri.