Federica Brignone sul podio nella discesa libera di St.Moritz

Ottima prova per Federica Brignone della discesa libera di oggi, a St.Moritz, in svizzera. Partita con il pettorale numero uno – quindi con una pista ancora un po’ “sporca” dopo la nevicata di ieri sera – la Carabiniera di La Salle ha sciato bene, in maniera pulita e precisa, senza commettere particolari errori, chiudendo la propria gara in 1:29.01, sul terzo gradino del podio.

Davanti a lei, di una manciata di centesimi, solo “Her Majesty” Mikaela Shriffrin (1:28.84), autrice di una discesa praticamente perfetta, e la compagna di squadra azzurra, Sofia Goggia (1:28.99), che si è giocata la vittoria con una piccola sbavatura proprio negli ultimi metri di gara. Decimo posto per un’ottima Marta Bassino (1:29.53), più indietro le altre italiane.

“Ieri non ero per niente soddisfatta della mia gara, oggi invece sì, sono davvero contenta – ha spiegato all’arrivo Federica Brignone – ho messo in pista tutto quello che avevo, sono stata ‘morbida e scivolatrice’, ho tirato le curve esattamente come volevo e dovevo fare, le ho attaccate e ho spinto come andava fatto. Abbiamo concluso la gara tutte molto vicine, in pochi centesimi: me lo aspettavo ed è andata proprio così. Ora non devo mettermi pressione per il SuperG di domani, devo sciare tranquilla e in maniera scorrevole”.