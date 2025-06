Gaia Tormena domina a Leuven, è terza in Coppa del Mondo

Saltata la prima tappa di metà aprile, in Tagikistan, Gaia Tormena è rientrata ieri, a Leuven (Belgio), nel circuito di Coppa del Mondo di Xc Eliminator, e inizia da dove aveva lasciato: dominando in lungo e in largo l’appuntamento belga. Prima nella qualifica contro il cronometro, poi vincente nei quarti, in semifinale e infine in finale, l’atleta del Gs Lupi Valle d’Aosta ha dettato il passo per tutta la giornata.

Ora, in classifica generale, Gaia Tormena è terza con 120 punti, preceduta dalla tedesca Marion Fromberger (190 punti) e dalla francese Madison Boissière.

La finale dura un terzo del primo dei due giri del circuito disegnato nel centro della cittadina belga; poi, il ritmo imposto dalla valdostana è inaccessibile per le avversarie. Gaia Tormena taglia il traguardo con il tempo di 2’01”33, precedendo di 2”41 la tedesca Fromberger e di 5”48 la francese Boissière. Quarta, staccata e mai realmente in gara, l’olandese Didi de Vries.

Nel primo pomeriggio, Tormena aveva già fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche con 59”328, davanti a Fromberger (1’01”182) e De Vries (1’02”265). Nessun problema nei quarti di finale, chiusi in 2’11”25 davanti alla cipriota Constantina Gerogiou (a 5”17), né in semifinale, vinta in 2’08”38 con 1”33 di vantaggio su Boissière.

A chiudere il pomeriggio belga è arrivata anche la vittoria nell’Xcc, con Gaia Tormena a completare i nove giri in 11’06”29. Suo anche il miglior giro, il primo, in 1’10”98. Sul podio con lei l’ucraina Mariia Sukhopalova (11’15”29) e ancora Marion Fromberger (11’16”22).